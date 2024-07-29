Українцям перерахували пенсії: на скільки зросли виплати

Попри загальні показники підвищення пенсії в Україні, більшість пенсіонерів не стали отримувати значно більші виплати

За останні три місяці середня пенсія в країні зросла приблизно на 73 грн — до 5816 грн. У січні 2024-го українці в середньому отримували 5385 грн.

Якщо ж рахувати зміну розміру пенсії за весь час повномасштабної війни, то виплати зросли з 3991 до 5816 грн. Однак варто розуміти, що йдеться саме про середній показник серед всіх отримувачів пенсійних виплат.

Середня пенсія збільшилася на 45,7%, що перевищує рівень інфляції в 35,5% за цей час. Це свідчить про те, що підвищення пенсії повинно компенсувати зростання цін на товари та послуги.

Читайте також: Деяким українцям можуть зменшити пенсію на 20%: кого стосується

Однак мінімальна пенсія з січня 2022-го зросла з 1934 до 2361 грн, тобто на 22%. Отже, індексація мінімальної пенсії не дозволила навіть компенсувати інфляцію, через що найбільше постраждали отримувачі мінімальної пенсії.

Найвищий середній розмір пенсії традиційно в Україні отримують судді — на початку 2022 року вона складала 90 822 грн, але з того часу зросла до 105 604 грн. Судді визнали обмеження своїх виплат незаконним і чи не єдині отримують необмежену виплату за особливим законом.

Водночас в Україні спостерігається старіння населення. Але, як не парадоксально, кількість пенсіонерів при цьому знижується вже багато років.

Нагадаємо, український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

Раніше ми також опублікували інструкцію як українцям розрахувати розмір майбутньої пенсії. Для українців, які хочуть оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком, працює спеціальний сервіс «Пенсійний калькулятор». Сервіс надає інформацію на базі даних, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці мають право на ще один вид пенсії: хто і як може отримати

Уряд хоче впровадити базову соціальну допомогу: що зміниться для пенсіонерів

Українці можуть купити стаж для отримання пенсії — як це зробити

За матеріалами OBOZ.ua