Деяким українцям можуть зменшити пенсію на 20%: кого стосується

Пенсійний фонд може оштрафувати урізанням виплат українців, які не повідомлять про працевлаштування

Так, низці пенсіонерів можуть знизити розмір виплат на 20%. Це станеться в разі, якщо особа не повідомила Пенсійний фонд України (ПФУ) про своє працевлаштування, оскільки воно впливає на розмір пенсії.

Як нагадують у ПФУ, повідомити про працевлаштування українцям похилого віку потрібно протягом 10 днів з моменту початку роботи. Крім того, необхідно інформувати ПФУ про початок підприємницької діяльності, звільнення або припинення підприємницької діяльності.

Повідомити про працевлаштування можна особисто, звернувшись до органу фонду, або зробити це онлайн через:

вебпортал електронних послуг ПФУ;

портал Дія.

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Якщо пенсіонер не повідомить ПФУ про своє працевлаштування, йому загрожує штраф у розмірі до 20% від пенсійних виплат. Пенсіонер може сплатити цю суму добровільно, інакше її буде стягнуто через суд.

Також пенсіонерам, які достроково вийшли на пенсію за вислугою років (тобто до 60 років) а потім знову влаштувалися на роботу, взагалі призупиняють виплату пенсії. Щоправда це стосується лише тих випадків, коли пенсіонер вийшов на ту саму роботу, яка дала йому право достроково вийти на заслужений відпочинок.

Та в будь-якому разі пенсіонерам, що працюють, не нараховуватимуть надбавки й підвищення, які належать лише тим, хто не працює.

Нагадаємо, український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців.

Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати, заявила заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Раніше ми також опублікували інструкцію як українцям розрахувати розмір майбутньої пенсії. Для українців, які хочуть оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком, працює спеціальний сервіс «Пенсійний калькулятор». Сервіс надає інформацію на базі даних, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України.

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За матеріалами Фокус