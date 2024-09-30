close-btn
PaySpaceMagazine

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

30.09.2024 19:00
Микола Деркач
Читати росiйською

IT Arena Startup Competition: учасники кластера Brave1 та програм USF стали переможцями конкурсу стартапів

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що стартапи отримали $15 тисяч, $10 тисяч і $5 тисяч на розвиток та масштабування розробок. Загалом 60 команд пітчили свої проєкти перед професійним журі — 30 оборонних стартапів і 30 цивільних.

Переможцями defense tech-треку стали:

  • Oko Camera — розробник модулів тепловізійного бачення для БПЛА, які допомагають військовим ефективно вражати цілі навіть вночі;
  • Vidar Systems — розробник акустичних технологій, які дають змогу виявити ворожу артилерію за звуком пострілу;
  • NORDA Dynamics — автор систем автономного пілотування та наведення для БПЛА.

Усі три команди — учасники кластера Brave1, який у 2023 році Мінцифра створила разом із ключовими державними стейкхолдерами.

Цікаве по темі: Brave1 збільшив гранти для defense tech-стартапів: скільки отримають

Переможцями традиційного треку IT Arena Startup Competition стали:

  • eXtra Vision — застосунок на основі штучного інтелекту для перетворення медичних знімків (КТ/МРТ) у 3D-модель;
  • Bliss Brain — мобільний застосунок, який створює персоналізовані медитації за допомогою ШІ;
  • Aspichi Luminify — VR-платформа для інтерактивного стримінгу 360-градусного просторового відео та аудіо.
Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку Фото: t.me/mintsyfra

У Мінцифри додали, що стартапи-переможці брали активну участь у програмах Українського фонду стартапів — eXtra Vision та Bliss Brain залучили по $25 000 у межах грантової програми USF та UMAEF. Aspichy Luminify є учасником українських делегацій на міжнародних технологічних конференціях — Web Summit, TechChill, Invest in Bravery, Startup Grind Global та інші.

«Startup Competition — найбільший конкурс стартапів в Україні, який проходить у межах технологічної конференції IT Arena. Вітаємо переможців із потужними результатами. Розвиваємо стартап-екосистему України разом» — написали представники Мінцифри.

Нагадаємо, що Google оголосив про гранти для 24 українських стартапів, які отримають по $100 тис.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні стартувала нова грантова програма для підтримки домогосподарств

Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024

Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration

Рубрики: СтартапиВійна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнологіїБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Google оголосив про гранти для 24 українських стартапів: хто отримає $100 тис. 30.09.2024

Google оголосив про гранти для 24 українських стартапів: хто отримає $100 тис.
Співзасновник Grammarly вийшов з операційного управління компанією 27.09.2024

Співзасновник Grammarly вийшов з операційного управління компанією
Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш 13.09.2024

Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш
Український стартап Osavul залучив $3 млн інвестицій 12.09.2024

Український стартап Osavul залучив $3 млн інвестицій
Український ШІ-стартап залучив інвестиції від фонду співзасновників Uklon 12.09.2024

Український ШІ-стартап залучив інвестиції від фонду співзасновників Uklon
Brave1 збільшив гранти для defense tech-стартапів: скільки отримають 11.09.2024

Brave1 збільшив гранти для defense tech-стартапів: скільки отримають
Вибір редакції
Всі
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

 Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
Останні новини
Сьогодні  19:00

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

 Сьогодні  18:20

НБУ застосував захід впливу до небанка

 Сьогодні  17:40

Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років

 Сьогодні  17:00

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою

 Сьогодні  16:20

Криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес: на якому місці Біткоїн

 Сьогодні  15:40

Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні

 Сьогодні  15:00

НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій

 Всі новини
credit link image