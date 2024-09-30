Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

IT Arena Startup Competition: учасники кластера Brave1 та програм USF стали переможцями конкурсу стартапів

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що стартапи отримали $15 тисяч, $10 тисяч і $5 тисяч на розвиток та масштабування розробок. Загалом 60 команд пітчили свої проєкти перед професійним журі — 30 оборонних стартапів і 30 цивільних.

Переможцями defense tech-треку стали:

Oko Camera — розробник модулів тепловізійного бачення для БПЛА, які допомагають військовим ефективно вражати цілі навіть вночі;

Vidar Systems — розробник акустичних технологій, які дають змогу виявити ворожу артилерію за звуком пострілу;

NORDA Dynamics — автор систем автономного пілотування та наведення для БПЛА.

Усі три команди — учасники кластера Brave1, який у 2023 році Мінцифра створила разом із ключовими державними стейкхолдерами.

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Переможцями традиційного треку IT Arena Startup Competition стали:

eXtra Vision — застосунок на основі штучного інтелекту для перетворення медичних знімків (КТ/МРТ) у 3D-модель;

Bliss Brain — мобільний застосунок, який створює персоналізовані медитації за допомогою ШІ;

Aspichi Luminify — VR-платформа для інтерактивного стримінгу 360-градусного просторового відео та аудіо.

У Мінцифри додали, що стартапи-переможці брали активну участь у програмах Українського фонду стартапів — eXtra Vision та Bliss Brain залучили по $25 000 у межах грантової програми USF та UMAEF. Aspichy Luminify є учасником українських делегацій на міжнародних технологічних конференціях — Web Summit, TechChill, Invest in Bravery, Startup Grind Global та інші.

«Startup Competition — найбільший конкурс стартапів в Україні, який проходить у межах технологічної конференції IT Arena. Вітаємо переможців із потужними результатами. Розвиваємо стартап-екосистему України разом» — написали представники Мінцифри.

Нагадаємо, що Google оголосив про гранти для 24 українських стартапів, які отримають по $100 тис.

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