Літак Supernova Airlines виконав перший рейс у країнах ЄС

Перший рейс літака з флоту авіакомпанії Supernova Airlines групи компаній NOVA відбувся між аеропортами європейських країн

Авіакомпанія Supernova Airlines виконала перший рейс в ЄС на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

Як повідомили в пресслужбі компанії, це був сертифікаційний політ. Він є одним із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу «Боїнг 737-800SF» до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.

Регулярну комерційну експлуатацію літака авіакомпанія планує розпочати в зимовому сезоні 2024–2025 року.

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Раніше Boeing 737-800 з флоту авіакомпанії Supernova виконав технічний рейс за маршрутом Гуанчжоу (Китай) – Вільнюс (Литва) з технічною зупинкою в аеропорту Ташкента.

У компанії заявляли, що використання авіаперевезень економить до 36 годин на доставці посилок із (або в) Ригу порівняно з вантажівками. Також Supernova Airlines має довгострокові плани сформувати флот із залученням вантажних версій сучасних літаків виробництва Boeing або Airbus.

Supernova Airlines отримала український сертифікат експлуатанта, що дозволило компанії розпочати вантажні авіарейси 6 січня 2023 року.

Нагадаємо, авіакомпанія Supernova Airlines наприкінці травня 2023 року вперше здійснила рейс — між Латвією та Польщею. Для цього поштовий оператор орендував літак ATR 72 у латвійської авіакомпанії RAF-Avia, який оснастили розпізнавальними знаками Нової пошти та Supernova Airlines.

Також ми писали, що група компаній NOVA з 2022 року вклала понад 10 мільйонів євро в розвиток міжнародної мережі Нова пошта. Компанія планує розширення своєї мережі в європейських країнах та запуск власної адресної доставки по всій Європі.

Наразі Nova Post працює в 14 країнах Європи. Серед останніх країн, де зʼявилася Nova Post — Франція. Там компанія відкрила 100-те відділення у Європі.

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