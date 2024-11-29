close-btn
PaySpaceMagazine

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

29.11.2024 17:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Нова пошта відкрила нове відділення у столиці Литви — Вільнюсі

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи Фото: t.me/novapostcorp

Про це повідомляє Нова пошта у своєму Telegram-каналі.

«Тепер там працює вже два відділення Нової пошти, ще одне — у місті Каунас, — пишуть в Новій пошті. — У новому відділенні можна відправляти та отримувати документи, посилки й вантажі до 200 кг».

Для клієнтів доступні такі терміни доставки:

  • з України в Литву — від 3 робочих днів;
  • по Литві — від 1 дня;
  • до інших країн Європи — від 2 днів (залежно від відстані).

Для зручності клієнтів у Литві доступна послуга кур’єрської доставки та адресного забору. Кур’єр Нової пошти може забрати попередньо запаковану та оплачену посилку з будь-якої адреси у зручний час.

Цікаве по темі: Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі

Адреса нового відділення: Konstitucijos pr. 20, Вільнюс. Графік роботи: без вихідних.

«Нова пошта у Литві не лише з’єднує країну з Україною, а й швидко доставляє до інших країн, де присутня Нова пошта», — пишуть в Новій пошті.

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони. Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації).

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award. Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій. Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт

Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни

Рубрики: ЄвропаСвітНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі 25.11.2024

Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі
Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни 18.11.2024

Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни
Нова пошта запустила нову послугу у застосунку 13.11.2024

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку
Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт 08.11.2024

Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт
Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни ЄС 29.10.2024

Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни ЄС
NovaPay почала випускати бізнес-картки для ФОПів 24.10.2024

NovaPay почала випускати бізнес-картки для ФОПів
Вибір редакції
Всі
Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення
ТОП статей 29.11.2024

Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення

 Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
Останні новини
Сьогодні  19:00

Вчені створили незвичайні плавучі сонячні батареї: чим особливі

 Сьогодні  18:20

10 українських стартапів увійшли до списку найкращих на EIT Jumpstarter 2024

 Сьогодні  17:40

НБУ анонсував тестування е-гривні: як відбуватиметься

 Сьогодні  17:07

«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку

 Сьогодні  17:00

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

 Сьогодні  16:20

Мінцифри оголосило про співпрацю з Meta у сфері ШІ: що створять

 Сьогодні  15:40

Українська Aroma Kava вийшла на ринок Польщі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber