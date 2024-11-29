Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

Нова пошта відкрила нове відділення у столиці Литви — Вільнюсі

Про це повідомляє Нова пошта у своєму Telegram-каналі.

«Тепер там працює вже два відділення Нової пошти, ще одне — у місті Каунас, — пишуть в Новій пошті. — У новому відділенні можна відправляти та отримувати документи, посилки й вантажі до 200 кг».

Для клієнтів доступні такі терміни доставки:

з України в Литву — від 3 робочих днів;

по Литві — від 1 дня;

до інших країн Європи — від 2 днів (залежно від відстані).

Для зручності клієнтів у Литві доступна послуга кур’єрської доставки та адресного забору. Кур’єр Нової пошти може забрати попередньо запаковану та оплачену посилку з будь-якої адреси у зручний час.

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Адреса нового відділення: Konstitucijos pr. 20, Вільнюс. Графік роботи: без вихідних.

«Нова пошта у Литві не лише з’єднує країну з Україною, а й швидко доставляє до інших країн, де присутня Нова пошта», — пишуть в Новій пошті.

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони. Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації).

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award. Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій. Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

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