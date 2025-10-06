Національний банк України (НБУ) оштрафував фінансову компанію, а також відкликав ліцензію у страхової компанії

Так, до ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» (ЄДРПОУ 40340222) НБУ застосував захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо етичної поведінки в середньому розмірі 76 500 грн.

За результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Нацбанк виявив факти недотримання ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог стосовно етичної поведінки).

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), встановлених:

статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування»;

у Положенні про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 4 серпня 2022 року № 170;

у Положенні про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 9 липня 2021 року № 79.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 жовтня 2025 року.

Крім того, НБУ відкликав ліцензію на здійснення діяльності із страхування та виключив з Державного реєстру фінансових установ ПРАТ «Джерело Страхування» (ЄДРПОУ 36018520) на підставі поданої заяви.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 жовтня 2025 року.

Раніше Нацбанк надав ПРАТ «Джерело Страхування» дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив цьому страховику план виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

