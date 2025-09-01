Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1

Компанія McLaren Racing оголосила, що з 2026 року Mastercard стане офіційним титульним партнером команди McLaren Formula 1

Починаючи з наступного сезону, команда виступатиме під назвою McLaren Mastercard Formula 1 Team, що стане початком нової захопливої ери не лише для партнерства, а й для фанатів по всьому світу. Розширена співпраця відкриє більше можливостей для вболівальників отримати ексклюзивний доступ за лаштунки та унікальні враження, йдеться в пресрелізі Mastercard.

Також Mastercard запускає глобальну ініціативу Team Priceless. Вона дозволить фанатам Papaya ще ближче долучитися до команди протягом усього гоночного календаря, беручи участь у спеціально створених активностях. У вибрані дні перегонів обрані фанати матимуть шанс отримати незабутні враження: від швидкісних заїздів по трасі та зустрічей із гонщиками до ексклюзивних подій, що знайомлять із місцевою культурою.

«Для нас немає нікого важливішого за наших неймовірних фанів. Саме тому я в захваті від нового етапу партнерства з Mastercard, яке дає обіцянку нашій світовій сім’ї Papaya: ми й надалі ставитимемо фанів у центр, робитимемо їх ще ближчими до команди та даруватимемо неймовірні емоції. Mastercard — фантастичний партнер, що поділяє наші цінності й пристрасть. Їхня участь як титульного партнера стане ідеальним трампліном для прогресу як на трасі, так і поза нею. Я з нетерпінням чекаю, коли Team Priceless оживе у 2026 році», — сказав Зак Браун, CEO McLaren Racing.

McLaren Racing була заснована гонщиком Брюсом Маклареном у 1963 році. Команда взяла участь у своїй першій гонці Формули-1 у 1966 році. З того часу McLaren виграла 21 чемпіонат світу Формули-1, 200 Гран-прі Формули-1, тричі перемогла в гонці «Індіанаполіс 500» і з першої спроби виграла 24 години Ле-Мана.

«Від самого початку наше партнерство ґрунтувалося на ідеї ставити фанів на перше місце. Стати офіційним титульним партнером команди McLaren Formula 1 — це новий рівень цієї відданості. McLaren Racing уособлює вершину інновацій, точності та результативності — цінностей, які віддзеркалюють і наші власні, коли ми розширюємо межі та створюємо унікальні враження. Такі проєкти, як Team Priceless, втілюють ці цінності та дають фанатам привід чекати на нові захопливі миті цього та багатьох наступних сезонів», — сказав Раджа Раджаманнар, Chief Marketing and Communications Officer Mastercard.

