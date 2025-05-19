БЕБ оголосило про підозру колишній працівниці Айбокс банку

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області повідомили про підозру колишній працівниці АТ «Айбокс банк» у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків

Про це повідомила пресслужба БЕБ України.

За даними слідства, 39 річна жінка, використовуючи службове становище, відкривала банківські рахунки без відома осіб, на яких вони оформлювалися.

Надалі підозрювана передавала доступ до цих рахунків третім особам. Вони своєю чергою використовували їх у злочинній діяльності.

Жінці оголошено про підозру за ч.2 ст. 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

У пресслужбі нагадали, що раніше детективи БЕБ завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.

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Слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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