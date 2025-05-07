Біткоїн перевищив позначку $97,5 тис.: причини

Біткоїн зростає на тлі відразу декількох значущих геополітичних подій: по-перше, це відновлення торгових переговорів між США та Китаєм; по-друге, це початок військового конфлікту між Пакистаном та Індією. Наразі спостерігається ситуація, що інвестори роблять ставки саме на зростання криптовалют

Найбільший цифровий актив подорожчав приблизно на 3,2% і перевищив позначку $97 500 у середу вранці за сингапурським часом, перш ніж трохи втратити в ціні. Другий за капіталізацією актив — Ethereum — зріс на 4,2%.

Як зазначають деякі аналітики, зростання стало реакцією на новину про те, що міністр фінансів США Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Ґрієр цього тижня зустрінуться з представниками китайського уряду у Швейцарії. Це вселило надії, що дві найбільші економіки світу зможуть досягти угоди, яка послабить торговельну напругу.

«Прайм-брокер криптоактивів FalconX Ltd. зафіксував поновлення інтересу до зростання Біткоїна, адже ринок виявляє оптимізм щодо позитивного результату торгових переговорів», — повідомив Шон МакНалті, керівник напрямку деривативної торгівлі у регіоні Азії та Тихоокеанського регіону в компанії FalconX.

За даними найбільшої біржі криптовалютних деривативів Deribit, зростає попит на «апсайд» — зокрема, на кол-опціони з ціною виконання $100 000.

Тим часом Індія заявила вранці середи, що здійснила цілеспрямовані військові удари по Пакистану. У відповідь Пакистан повідомив, що збив п’ять індійських винищувачів.

За словами МакНалті, трейдери наразі повністю ігнорують конфлікт у Пакистані. Інвестори також стежитимуть за рішенням Федеральної резервної системи США щодо відсоткової ставки, яке очікується у середу — політики, ймовірно, збережуть ставку без змін.

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«Ми спостерігаємо загальне підвищення апетиту до ризику — здебільшого через відновлення торгового діалогу між США та Китаєм. Світові фондові ринки зростають, золото дешевшає, долар США помірно зміцнюється. Це класичний сценарій «ризик-он», який також підіймає крипторинок», — прокоментував трейдер QCP Capital Юань Жун Тан.

У січні Біткоїн встановив рекорд у $109 241 на хвилі оптимізму щодо про-криптовалютної програми президента США Дональда Трампа. Колишній скептик — Трамп — перетворився на активного прихильника цифрових активів під час виборчої кампанії та ініціював підтримувальне законодавство на початку свого президентства. Водночас його масштабна тарифна політика та подальша ринкова турбулентність спричинили падіння цін на криптовалюти в останні місяці.

Раніше ми писали, що згідно з новим дослідженням Finbold, перші 100 днів президентства Дональда Трампа ознаменувалися різким падінням статків власників Біткоїна (BTC) — попри початкову хвилю оптимізму після його історичної перемоги на виборах у листопаді 2024 року.

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