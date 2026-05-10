Марс знищить один зі своїх супутників

Марс прирік власний супутник Фобос на жорстоку смерть — і це станеться раніше, ніж вважалося

Вчені давно знали, що Фобос — один із супутників Марса — зрештою загине через припливний вплив планети, який поступово забирає його орбітальну енергію. Через це супутник має перетворитися на диск уламків. Очікувалося, що це станеться після того, як Фобос перетне межу Роша — мінімальну відстань, на яку супутник, комета або астероїд можуть наблизитися до більшого небесного тіла.

У випадку Марса та Фобоса ця межа становить приблизно 1,6 радіуса Червоної планети, або близько 3 600–5 500 км. Однак новий аналіз показав, що Фобос почне руйнуватися задовго до досягнення цієї межі.

Дослідники Гаррісон Агруса та Патрік Мішель з Обсерваторії Лазурного берега у Франції заявили, що ключову роль у цьому процесі відіграють форма Фобоса та його структура — супутник фактично є лише купою уламків, що слабо тримаються разом.

Вчені визначили майбутню долю Фобоса за допомогою двох підходів. Перший базувався на математичному моделюванні припливних деформацій при поступовому наближенні супутника до Марса, з урахуванням його форми та міцності.

Другий метод — комп’ютерна симуляція, у якій Фобос розглядали як скупчення уламків. Дослідники відстежували, як окремі частинки поводитимуться під час поступового зближення супутника з планетою.

Обидва методи дали схожий результат: Фобос почне руйнуватися раніше, ніж очікувалося.

Як і коли загине Фобос

Фобос почне втрачати матерію одразу у двох точках — найближчій до Марса та найдальшій від нього. Гравітаційний вплив найсильніший на стороні, повернутій до планети, тоді як відцентрова сила найбільше діє на протилежному боці.

Перші ознаки руйнування почнуться, коли орбітальна відстань Фобоса становитиме приблизно 2,25 радіуса Марса. Процес різко посилиться біля позначок 2,15 та 2,13 радіуса планети.

Приблизно на відстані 2,09 радіуса Марса матеріал із Фобоса почне вириватися двома величезними потоками, що дестабілізує супутник та фактично прирече його на загибель.

Втім, фінал може настати ще раніше. Матеріал, відірваний від Фобоса, вийде на орбіту Марса, а потім на великій швидкості знову врізатиметься у супутник. Це може спричинити так звану «сесквінарну катастрофу», яка остаточно знищить Фобос.

За оцінками вчених, Фобос не загине ще протягом 20–50 млн років. Тим часом людство намагається дізнатися про супутник більше: Японія вже цього року планує запуск місії Martian Moons eXploration (MMX).

Її мета — дослідити внутрішню структуру Фобоса та міцність його матеріалу, що допоможе точніше визначити, коли саме супутник буде зруйнований.

За матеріалами wionews.com.