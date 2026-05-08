Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA

NASA опублікувало нове таймлапс-відео з марсохода Curiosity, яке демонструє, як багаторічні подорожі Червоною планетою позначилися на його колесах. Ролик, знятий правою навігаційною камерою ровера, стискає понад шість років руху Марсом у двохвилинне відео

У кадрі видно, як алюмінієві колеса Curiosity долають різні типи поверхні — від гострих скель до дрібного пилу та каміння. Відео охоплює період із 2020 до 2026 року та показує не лише маршрут ровера, а й поступове зношення його конструкції.

У NASA пояснили, що спочатку камера не призначалася для створення кінематографічного архіву місії. Зазвичай вона спрямована назад під час руху, щоб допомагати науковцям аналізувати каміння та рельєф після проїзду марсохода. Однак інженери об’єднали тисячі стандартних знімків у безперервний таймлапс, який став унікальним записом багаторічної роботи на іншій планеті.

Вчені також використовують ці кадри для дослідження марсіанського пилу. Аналіз того, як пісок накопичується та зміщується на корпусі ровера, допомагає відрізняти частинки, підняті колесами, від тих, що переносить вітер. Це дає нові підказки щодо сезонних змін у тонкій атмосфері Марса.

Відео також демонструє реальну ціну марсіанських досліджень — серйозне зношення техніки. Шість коліс Curiosity діаметром близько 50 см створювалися для пересування нерівною поверхнею, однак Марс виявився жорсткішим, ніж очікували інженери. Уже через кілька років після посадки у 2012 році фахівці помітили проколи, тріщини та розриви на тонких алюмінієвих колесах, спричинені гострим камінням.

Оприлюднені NASA фото за останні роки показали, що пошкодження стали значно помітнішими: на колесах з’явилися великі вм’ятини, отвори та розриви. Попри це Curiosity залишається повністю працездатним завдяки продуманій конструкції та обережним маршрутам, які прокладають інженери місії.

Досвід Curiosity також вплинув на створення новіших марсоходів. Зокрема, колеса Perseverance зробили міцнішими, щоб краще витримувати агресивну поверхню Марса.

Від моменту посадки Curiosity подолав понад 32 км кратером Ґейла та схилами гори Шарп. За цей час марсохід знайшов докази існування давніх озер і підтвердив, що в минулому Марс міг бути придатним для мікробного життя.

За матеріалами space.com.