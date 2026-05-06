На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя

Марсохід NASA Curiosity зафіксував широкий спектр органічних сполук, серед яких є й ті, що вважаються ключовими для зародження життя на Землі. Це перший подібний хімічний експеримент, проведений на іншій планеті. Результати показують, що поверхня Марса здатна зберігати молекули, які можуть слугувати індикаторами давнього життя

Водночас експеримент не дозволяє визначити походження цих сполук — вони могли утворитися внаслідок біологічних процесів, геологічної активності або потрапити на планету з метеоритами. Для остаточних висновків потрібне повернення зразків марсіанських порід на Землю для детального аналізу.

Дослідження очолила Емі Вільямс, професорка геологічних наук Університету Флориди та учасниця наукових команд Curiosity і Perseverance. За її словами, вчені, ймовірно, спостерігають органічну речовину, що зберігалася на Марсі близько 3,5 млрд років. Це важливий доказ того, що подібні молекули можуть довго зберігатися, а отже — допомагати оцінювати придатність середовища для життя.

Під час експерименту виявили понад 20 різних хімічних сполук. Серед них — азотовмісна молекула зі структурою, схожою на компоненти ДНК, яку раніше на Марсі не фіксували. Також знайдено бензотіофен — велику сірковмісну сполуку, яка зазвичай потрапляє на планети з метеоритами. За словами Вільямс, ті самі речовини могли стати «будівельними блоками» життя і на Землі.

Curiosity приземлився у кратері Ґейла у 2012 році — колишньому дні озера. Дослідження проводили у 2020 році в районі Ґлен-Торрідон, багатому на глинисті мінерали, що утворилися у присутності води. Такі породи добре зберігають органічні молекули, тому є ключовими для подібних досліджень.

Аналіз здійснювався за допомогою комплексу SAM. Вчені використали реагент TMAH, щоб розщепити великі органічні молекули на менші для подальшого вивчення. Через обмежену кількість цієї речовини на борту марсохода експеримент ретельно планували.

Отримані результати вже впливають на майбутні місії, зокрема Rosalind Franklin та Dragonfly, які також використовуватимуть подібні методи пошуку органічних сполук. Вчені вважають, що у верхніх шарах Марса можуть зберігатися складні органічні молекули, потенційно пов’язані з ознаками життя.

За матеріалами scitechdaily.com.