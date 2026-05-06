close-btn
PaySpaceMagazine

На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя

06.05.2026 13:40
Микола Деркач

Марсохід NASA Curiosity зафіксував широкий спектр органічних сполук, серед яких є й ті, що вважаються ключовими для зародження життя на Землі. Це перший подібний хімічний експеримент, проведений на іншій планеті. Результати показують, що поверхня Марса здатна зберігати молекули, які можуть слугувати індикаторами давнього життя

На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Водночас експеримент не дозволяє визначити походження цих сполук — вони могли утворитися внаслідок біологічних процесів, геологічної активності або потрапити на планету з метеоритами. Для остаточних висновків потрібне повернення зразків марсіанських порід на Землю для детального аналізу.

Дослідження очолила Емі Вільямс, професорка геологічних наук Університету Флориди та учасниця наукових команд Curiosity і Perseverance. За її словами, вчені, ймовірно, спостерігають органічну речовину, що зберігалася на Марсі близько 3,5 млрд років. Це важливий доказ того, що подібні молекули можуть довго зберігатися, а отже — допомагати оцінювати придатність середовища для життя.

Під час експерименту виявили понад 20 різних хімічних сполук. Серед них — азотовмісна молекула зі структурою, схожою на компоненти ДНК, яку раніше на Марсі не фіксували. Також знайдено бензотіофен — велику сірковмісну сполуку, яка зазвичай потрапляє на планети з метеоритами. За словами Вільямс, ті самі речовини могли стати «будівельними блоками» життя і на Землі.

Читайте також: Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

Curiosity приземлився у кратері Ґейла у 2012 році — колишньому дні озера. Дослідження проводили у 2020 році в районі Ґлен-Торрідон, багатому на глинисті мінерали, що утворилися у присутності води. Такі породи добре зберігають органічні молекули, тому є ключовими для подібних досліджень.

Аналіз здійснювався за допомогою комплексу SAM. Вчені використали реагент TMAH, щоб розщепити великі органічні молекули на менші для подальшого вивчення. Через обмежену кількість цієї речовини на борту марсохода експеримент ретельно планували.

Отримані результати вже впливають на майбутні місії, зокрема Rosalind Franklin та Dragonfly, які також використовуватимуть подібні методи пошуку органічних сполук. Вчені вважають, що у верхніх шарах Марса можуть зберігатися складні органічні молекули, потенційно пов’язані з ознаками життя.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

НБУ оновив правила кредитування для банків

За матеріалами scitechdaily.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари 04.05.2026

На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари
Вчені створили найбільшу 3D-карту Всесвіту 30.04.2026

Вчені створили найбільшу 3D-карту Всесвіту
Meta купуватиме електроенергію з космосу 28.04.2026

Meta купуватиме електроенергію з космосу
Коли людство колонізує Місяць — NASA 27.04.2026

Коли людство колонізує Місяць — NASA
NASA використає рій дронів для дослідження «темної» сторони Місяця 27.04.2026

NASA використає рій дронів для дослідження «темної» сторони Місяця
Сонце розірвало астероїд: Землю накриє метеорний дощ 25.04.2026

Сонце розірвало астероїд: Землю накриє метеорний дощ

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:30

Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін

 Сьогодні  18:20

Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться

 Сьогодні  17:10

Фінансові ринки скоро обваляться: попередження The Technical Traders

 Сьогодні  16:08

У Києві відбудеться щорічна конференція IAB Connect 2026 про підходи в диджитал-маркетингу

 Сьогодні  16:00

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

 Сьогодні  13:40

На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя

 Сьогодні  11:20

Чому українцям блокують рахунки за кордоном

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.