Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози

Біткоїн упав нижче $90 000 на тлі глобального розпродажу ризикових активів і хвилі ліквідацій на крипторинку

Найбільша криптовалюта опустилася до мінімуму більш ніж за тиждень, рухаючись синхронно зі зниженням акцій, довгострокових казначейських облігацій США та японських держпаперів. Після падіння майже на 4% у вівторок, 20 січня, тиск на ринку зберігся й у середу вранці в Азії: котирування знижувалися до $88,9 тис.

Рівень $90 000 учасники ринку називають ключовим короткостроковим орієнтиром.

«$90 000 виявився критичним рівнем, який ми бачили як підтримку з перших днів року, і, ймовірно, є важливою точкою перегину в короткостроковій перспективі», — сказав Карім Дандаші, позабіржовий трейдер криптотрейдингової компанії Flowdesk.

Падіння зачепило й альткоїни: менш ліквідні токени втрачали більше. Ethereum падав більш ніж на 7%, а Solana — на 5,3%. Просіли й «криптові» акції: Coinbase втрачала 5,6%, а Strategy — майже 8%. Водночас Strategy Майкла Сейлора повідомила, що за попередні вісім днів придбала Біткоїн майже на $2,13 млрд — це найбільша покупка компанії з липня.

«Сьогоднішня новина про найбільшу покупку MSTR за сім місяців свідчить, що попит з боку роздрібних та інституційних інвесторів на експозицію до Біткоїна через акції все ще суттєвий», — зазначив Джейк Островскіс, керівник позабіржової торгівлі Wintermute.

За його словами, на цьому тлі BTC виглядав сильніше за ETH протягом сесії.

Окремим фактором стали ліквідації на деривативному ринку та страхи щодо ліквідності. За останні 48 годин у криптоактивах було ліквідовано понад $1,8 млрд позицій, причому близько 93% — це лонги, підрахували в Coinglass.

Технічна картина також погіршилася: Біткоїн не втримав підтримку вище $92 500, швидко пройшов $91 000 та $90 500 і сформував локальний мінімум біля $87 784. Аналітики попереджають: якщо підтримки не встоять, ризик подальшого зниження зберігається, тоді як для відновлення котируванням потрібно повернутися вище $90 000–$91 650.

Тиск на ризикові активи посилили геополітичні заяви та загальне «розвантаження» портфелів інвесторів.

«Різке падіння Bitcoin за вихідні відображає ширший відтік із ризикових активів на традиційних макроринках через погрози Білого дому щодо тарифів для європейських країн, а також геополітичні тертя навколо Гренландії, — сказав Шилян Танг, керуючий партнер Monarq Asset Management. — Ралі золота й срібла, а також слабкість долара підкреслюють цей наратив втечі капіталу в безпеку, спровокований агресивною позицією США».

Додатковим тригером учасники ринку називають турбулентність у японських облігаціях.

«Я вважаю, що ринки падають, тому що японський ринок [10-річних] облігацій зробив рух на шість стандартних відхилень за останні два дні, — сказав міністр фінансів США Скотт Бессент. — Це не має жодного стосунку до Гренландії».

На його думку та оцінках інших аналітиків, різкі рухи в японських паперах підживлюють страхи щодо стискання глобальної ліквідності, що боляче б’є по активах на кшталт Біткоїна, які водночас сприймаються і як «твердий актив», і як чутливий до ліквідності інструмент.

Нагадаємо, що старший стратег Bloomberg Intelligence з товарних ринків Майк МакГлоун припустив, що у 2026 році Біткоїн здатен знову опуститися до позначки $10 000. МакГлоун також звернув увагу на те, що торгівля нижче $100 000 може свідчити про зміну ринкової фази й відкривати шлях до повернення вартості першої криптовалюти до рівня $10 000.

