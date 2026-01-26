Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000

Роберт Кійосакі, відомий фінансовий інфлюенсер, зберігає бичачий погляд на дорогоцінні метали та оприлюднив новий прогноз ціни на золото

Відзначаючи триваюче ралі та новий рекордний максимум вище $5 000, автор книги «Багатий тато, бідний тато» написав у дописі в соцмережах 26 січня, що дорогоцінний метал прямує до довгострокової цілі $27 000.

«ЗОЛОТО злітає вище $5 000. Ура!!!! Майбутнє для золота — $27 000», — написав Кійосакі.

GOLD soars over $5000. Yay!!!! Future for gold $27,000. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 26, 2026

Зростання з $5 000 до $27 000 означає потенціал підйому більш ніж у п’ять разів. Тож така оцінка робить Кійосакі одним із найагресивніших «биків» на ринку.

Р. Кійосакі й далі підтримує дорогоцінні метали

Менш ніж тиждень тому Кійосакі також заявляв, що срібло переживає фундаментальні зміни у своїй економічній ролі.

В іншому дописі в X автор звернув увагу на довгострокову динаміку цін на цей товар, зазначивши, що на момент його допису ціни були близько $92 за унцію, тоді як у 1990 році — лише $5 за унцію.

Кійосакі сказав, що тривале ралі підкреслює зростання значущості срібла не лише як критично важливого промислового матеріалу, а й як засобу збереження вартості та альтернативної форми грошей. Відповідно, він спрогнозував, що срібло може досягти $200 за унцію у 2026 році.

«Я й далі кажу, що срібло досягне $200 за унцію у 2026 році», — зазначив Кійосакі.

Ці цінові цілі підкреслюють давній скепсис Кійосакі щодо фіатних валют. Автор неодноразово попереджав, що уряди створюють те, що він називає «фальшивими грошима», тоді як інфляція поступово роз’їдає реальну вартість готівки, яку люди тримають у банку.

На його думку, традиційні заощадники опиняються в програшній грі: на папері залишки зростають, але купівельна спроможність знижується рік за роком. Замість доларів він виступає за золото, срібло та Біткоїн (BTC) — активи, які, як він стверджує, не можна знецінити так само, як фіатну валюту.

Отже, меседж Кійосакі простий: дорогоцінні метали — це не просто хедж для портфеля, а відповідь на фіатні валюти, які, зрештою, приречені зникнути.

За матеріалам finbold.com.