close-btn
PaySpaceMagazine

Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000

26.01.2026 20:40
Микола Деркач

Роберт Кійосакі, відомий фінансовий інфлюенсер, зберігає бичачий погляд на дорогоцінні метали та оприлюднив новий прогноз ціни на золото

Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000

Фото: pexels.com, freepik.com

Відзначаючи триваюче ралі та новий рекордний максимум вище $5 000, автор книги «Багатий тато, бідний тато» написав у дописі в соцмережах 26 січня, що дорогоцінний метал прямує до довгострокової цілі $27 000.

«ЗОЛОТО злітає вище $5 000. Ура!!!! Майбутнє для золота — $27 000», — написав Кійосакі.

Зростання з $5 000 до $27 000 означає потенціал підйому більш ніж у п’ять разів. Тож така оцінка робить Кійосакі одним із найагресивніших «биків» на ринку.

Р. Кійосакі й далі підтримує дорогоцінні метали

Менш ніж тиждень тому Кійосакі також заявляв, що срібло переживає фундаментальні зміни у своїй економічній ролі.

В іншому дописі в X автор звернув увагу на довгострокову динаміку цін на цей товар, зазначивши, що на момент його допису ціни були близько $92 за унцію, тоді як у 1990 році — лише $5 за унцію.

Читайте також: Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs

Кійосакі сказав, що тривале ралі підкреслює зростання значущості срібла не лише як критично важливого промислового матеріалу, а й як засобу збереження вартості та альтернативної форми грошей. Відповідно, він спрогнозував, що срібло може досягти $200 за унцію у 2026 році.

«Я й далі кажу, що срібло досягне $200 за унцію у 2026 році», — зазначив Кійосакі.

Ці цінові цілі підкреслюють давній скепсис Кійосакі щодо фіатних валют. Автор неодноразово попереджав, що уряди створюють те, що він називає «фальшивими грошима», тоді як інфляція поступово роз’їдає реальну вартість готівки, яку люди тримають у банку.

На його думку, традиційні заощадники опиняються в програшній грі: на папері залишки зростають, але купівельна спроможність знижується рік за роком. Замість доларів він виступає за золото, срібло та Біткоїн (BTC) — активи, які, як він стверджує, не можна знецінити так само, як фіатну валюту.

Отже, меседж Кійосакі простий: дорогоцінні метали — це не просто хедж для портфеля, а відповідь на фіатні валюти, які, зрештою, приречені зникнути.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Binance запустила безстрокові контракти на золото і срібло

Банківський гігант назвав дату, коли золото може подорожчати до $5 000

Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

За матеріалам finbold.com.

Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Ринки наближаються до значної корекції — експерт 26.01.2026

Ринки наближаються до значної корекції — експерт
BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку 26.01.2026

BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку
Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs 24.01.2026

Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs
Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року 22.01.2026

Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року
Ідеальний портфель на випадок ринкової кризи від Рея Даліо 22.01.2026

Ідеальний портфель на випадок ринкової кризи від Рея Даліо
Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом 22.01.2026

Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
26.01.2026  21:00

Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold

 26.01.2026  20:40

Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000

 26.01.2026  20:20

Банківський гігант UBS розглядає запуск криптотрейдингу

 26.01.2026  19:00

Квантові комп’ютери мають серйозні недоліки: попередження вчених

 26.01.2026  18:20

Криптоаналітик назвав умову, за якої XRP може зрости до $27

 26.01.2026  17:40

Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу

 26.01.2026  17:00

Відкриття та закриття бізнесу в Україні у 2025 році — аналітика YC.Market

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.