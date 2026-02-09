3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду насичений тиждень в економічному календарі США: мають вийти звіти щодо ринку праці та інфляції, тоді як макроекономічна невизначеність залишається підвищеною

На вихідних крипторинки майже не рухалися: інвестори оговтувалися після масштабного обвалу на $700 млрд минулого тижня. Упродовж наступних кількох днів волатильність може зрости — попереду нові дані, пов’язані з шатдауном, а також ключовий інфляційний звіт.

Президент США Дональд Трамп знову повторив свою ціль у 100 000 пунктів для Dow Jones на тлі зростання ф’ючерсів на американські акції. Тим часом ринки дорогоцінних металів відновлюються: золото знову піднялося до $5 000 за унцію, а срібло повернулося до $80 за унцію.

Економічні події 9–13 лютого

Останній частковий шатдаун уряду у США вже вплинув на публікацію важливих даних. 9 лютого мають оприлюднити відкладені дані за грудень щодо роздрібних продажів — вони покажуть, у якому стані перебувають споживчі витрати.

Далі вийдуть дані щодо ринку праці: звіт про зайнятість за січень 11 лютого та статистика первинних заявок на допомогу з безробіття 12 лютого.

«Найважливіше, хочете вірте, хочете ні, — це звіт Міністерства праці про зайнятість у несільськогосподарському секторі. — сказав Джим Крамер. — Якщо він буде слабким, це означає, що ФРС може й далі знижувати ставки, а це чудова новина для самого фондового ринку».

Цікаве по темі: Кійосакі відповів на звинувачення в брехні щодо купівлі Біткоїна

Ще один важковаговик — звіт щодо інфляції CPI за січень — очікується 13 лютого. Індекс споживчих цін (CPI) вимірює середню зміну з часом цін, які сплачують споживачі за кошик товарів і послуг.

Ці звіти про ринок праці та інфляцію критично важливі: вони допомагають інвесторам і Вашингтону зрозуміти, що відбувається в економіці США, а також суттєво впливають на монетарну політику ФРС.

«Очікування щодо ставок протягом останніх кількох тижнів були напрочуд стабільними, — сказав Анджело Куркафас, старший глобальний інвестиційний стратег Edward Jones. — Подивимося, чи будь-яка слабкість у даних про ринок праці або будь-яке неочікуване охолодження інфляції трохи прискорить терміни, коли ринок вважає, що може відбутися наступне зниження ставки».

Прогноз для крипторинку

На вихідних крипторинок майже не зрушив: загальна капіталізація трималася біля $2,45 трлн — це найнижчий рівень із листопада 2024 року. Біткоїн відновився та знову повернув позначку $71 000 після падіння приблизно до $60 000 6 лютого, але він усе ще на 44% нижчий за свій історичний максимум і перебуває у ведмежому ринку.

Ціна Ethereum повернулася до $2 100, але далі не просунулася. Актив залишається глибоко в зоні ведмежого ринку — на 58% нижче за свій історичний максимум у серпні. Альткоїни показали невеликий відскок, але більшість із них досі «на дні» після того, як їх буквально знищив минулотижневий обвал ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кити скуповують ці криптовалюти на тлі обвалу ринку

Біткоїн може бути близьким до «повної капітуляції» — аналітики

Крипторинок втрачає у середньому $20 млрд на день

Джерело: CryptoPotato.