США на порозі набагато більшого обвалу ринку, ніж криза 2008 — економіст

Економіст Пітер Шифф попередив, що США рухаються до економічного колапсу, який буде набагато масштабнішим, ніж фінансова криза 2008 року

За словами прихильника золота, падіння може бути спричинене різкими рухами на ринках дорогоцінних металів, зміною глобальних монетарних правил гри, а також зростанням вразливостей долара США та державного боргу.

Шифф зазначив, що недавнє зростання цін на золото та срібло свідчить про посилення недовіри до нинішньої грошової системи: центральні банки скорочують частку активів у доларах і нарощують золоті резерви. На його думку, це вказує на переоцінку до нового монетарного порядку, у якому золото знову стає ключовим резервним активом, підриваючи багаторічне домінування долара.

Водночас він застеріг, що втрата статусу резервної валюти стане сильним ударом по економіці США, яка, як він вважає, багато років спиралася на «надмірний привілей», щоб утримувати торговельні дефіцити, активно позичати та підтримувати зростання за рахунок кредитування.

Коли ці дисбаланси почнуть розкручуватися назад, Шифф очікує, що економічна конструкція не витримає власної ваги й обвалиться.

Кризу відчує насамперед США

На відміну від кризи 2008 року, яка швидко поширилася на світові ринки, цього разу спад, на думку Шиффа, буде переважно зосереджений у Сполучених Штатах. Він описав його як кризу долара США та суверенного боргу, стверджуючи, що хоча рівень життя американців різко впаде, інші регіони можуть виграти.

«Це буде масштабний економічний колапс, значно більший для Америки, ніж фінансова криза 2008 року. Це не буде глобальна криза. Це буде криза США. Це буде криза долара США та суверенного боргу США. Це позитив для решти світу, бо купівельна спроможність, яку втратять американці, отримає решта світу», — сказав Шифф.

За його словами, коли купівельна спроможність США слабшатиме, решта світу зможе залишати більшу частину власного виробництва в себе, інвестувати капітал у національні економіки та більше споживати власної продукції, що зрештою підвищить рівень життя за межами Сполучених Штатів.

Окремо Шифф попередив, що багато інвесторів не готові до такого сценарію. Він вважає, що значна частина портфелів акцій і облігацій може зазнати суттєвих втрат у реальній вартості, якщо долар послабиться, а борговий тиск зростатиме.

Він додав, що перетікання коштів у дорогоцінні метали вже не обмежується іноземними центробанками: приватні інвестори також починають активніше заходити в золото та срібло, і ця тенденція, за його оцінкою, лише на початку.

Загалом, прогноз Шиффа зводиться до глибокого перезавантаження світової економічної системи, у межах якого США доведеться пройти болісну та масштабну адаптацію.

Джерело: Finbold.