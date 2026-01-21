Чому ринок облігацій США може обвалитися у 2026 році

Повернення торговельної війни в Північній Атлантиці — під тінню реальної війни в цьому ж регіоні — зробило так, що у лексиконі 2026 року закріпився термін «торгова базука»

Однією з цілей для принаймні однієї з її ракет потенційно може стати ринок облігацій США.

Зокрема, коли напруга між США та ЄС через Гренландію знову почала наростати, кілька європейських банкірів зауважили: політичний блок є одним із найбільших утримувачів американського боргу.

«Європа володіє Гренландією, вона також володіє великою кількістю казначейських облігацій… За всієї своєї військової та економічної сили у США є одна ключова слабкість: вони покладаються на інших, щоб ті оплачували їхні рахунки через великі зовнішні дефіцити», — заявив Джордж Саравелос, глобальний керівник валютних досліджень у Deutsche Bank.

Справді, країни на схід від Атлантичного океану тримають приблизно $8 трлн у облігаціях США. А якщо врахувати інші структури, що використовують зареєстровані в регіоні інструменти, сума зростає до понад $12 трлн.

Чи заряджена торгова базука ЄС холостими

Така конфігурація означає, що деякі діячі в Європі станом на початок 2026 року розглядають масовий розпродаж американського боргу. З огляду на масштаби, які європейці потенційно здатні вивести на ринок, такий крок міг би спричинити справжню «різанину» для казначейських облігацій США.

Втім, ця загроза також цілком може так і залишитися на рівні слів. Попри значний важіль на папері, більшість американських облігацій у власності європейців контролюють не національні уряди, а приватні структури. Важливий виняток — Норвезький суверенний фонд добробуту.

За таких умов сумнівно, що уряди ЄС змогли б змусити приватні компанії та фізичних осіб продавати, якщо не станеться суттєвої ескалації трансатлантичного конфлікту. До того ж навіть якщо розпродаж удасться наказом запустити, такий обсяг торгівлі майже напевно струсоне й європейські економіки, а пошук охочих покупців може виявитися проблемним.

Як ЄС може дотиснути ринок облігацій США

Навіть якщо розвантажити всі $8 трлн виглядає малоймовірно, варто враховувати: сама загроза фінансової різанини може бути ефективною для того, щоб її запустити. Певні ознаки хитання ринку вже було видно, коли данські пенсійні фонди продавали казначейські облігації США — на тлі цього у тижневому графіку помітно підскочила дохідність 10-річних казначейських облігацій.

Ще одна проблема, з якою США може зіткнутися найближчими роками, — складнощі з розміщенням нового боргу. Якщо ЄС навряд чи «зламає» ринок продажами, інвестори з континенту можуть тиснути на уряд США, просто відмовляючись купувати.

Традиційно казначейські облігації США привабливі з багатьох причин. Але політична стабільність, верховенство права, економічна сила та відносна дипломатична передбачуваність — принаймні щодо традиційних союзників із так званої Глобальної Півночі — були важливими складовими цієї привабливості.

Войовнича поведінка президента США Дональда Трампа всередині країни та на міжнародній арені загрожує підірвати значну частину цієї ціннісної пропозиції.

Чому на початку 2026 року перевага на боці США

Водночас, хоча ЄС справді має певний важіль впливу на ринок облігацій у короткій перспективі й потенціал розхитати його в довгій, позиція США на старті 2026 року, ймовірно, значно сильніша.

Після санкцій проти росії та руйнування газопроводу Nord Stream у Балтійському морі Європа значною мірою залежить від природного газу, імпортованого з Північної Америки.

Така залежність означає, що США фактично тримають руку на «вимикачі» європейського опалення. А щоб змінити ситуацію, ЄС, імовірно, доведеться проковтнути гірку пігулку зближення з одним із міжнародних гравців, до якого він історично ставився вороже.

У цьому контексті показово, що президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив: Європі потрібно більше прямих інвестицій з Китаю.

Джерело: Finbold.