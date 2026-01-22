Ідеальний портфель на випадок ринкової кризи від Рея Даліо

Мільярдер-інвестор Рей Даліо, засновник Bridgewater Associates, окреслив, якою, на його думку, має бути стійка структура портфеля, здатна витримувати періоди ринкового стресу

За словами Даліо, такий портфель має робити ставку на диверсифікацію, дисципліноване позиціонування та суттєву частку золота, поєднану з експозицією до технологічних інновацій.

Даліо зазначив, що для інвесторів без чіткого прогнозу щодо напрямку ринків відправною точкою має бути стратегічно диверсифікована суміш активів, у якій різні інструменти компенсують одне одного в несприятливих умовах.

У межах такого нейтрального розподілу, за його словами, золото зазвичай має становити приблизно 5%–15% портфеля залежно від обставин, адже воно ефективно працює як диверсифікатор, коли традиційні активи просідають.

«Золото має становити від 5% до 15% звичайного портфеля, тому що воно змінюється. Коли інші активи не показують результату, воно є ефективним диверсифікатором», — сказав Даліо.

Він додав, що, на його думку, центральні банки повинні тримати вищу частку золота, ніж зараз. Це доповнює його давню підтримку золота, яке й далі оновлює рекордні максимуми.

Тактичний зсув Даліо

Відштовхуючись від нейтральної бази, Даліо вважає, що інвестори можуть робити помірні тактичні коригування. Він давно виступає за зменшення експозиції до облігацій і водночас за більшу, ніж зазвичай, частку золота, посилаючись на макроекономічні ризики.

Попри нещодавнє ралі золота, він зазначив, що багато великих інституцій досі мають недостатню експозицію, що підсилює роль золота як захисту портфеля, а не як короткострокової ставки.

Він також застеріг від надмірної торгівлі й закликав зосереджуватися на правильній диверсифікації замість спроб вгадувати момент входу на ринок, роблячи акцент на володінні активами, які по-різному поводяться в різних економічних умовах.

Окрім захисного позиціонування, Даліо підкреслив важливість експозиції до масштабної технологічної революції: інвестицій не лише у великі технологічні компанії, а й у бізнеси, що впроваджують і застосовують нові технології в ширшій економіці.

Джерело: Finbold.