Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в S&P 500 на початку 2026

Станом на закриття ринку 16 січня навіть пізня інвестиція в S&P 500 на самому старті 2026 року виглядала вдалою угодою, зважаючи на те, що бенчмарк-індекс наблизився до нового історичного максимуму (ATH), встановленого вже в новому році. Станом на момент підготовки матеріалу 21 січня ситуація різко змінилася, і така ставка на фондовий ринок перетворилася б на збиткову

Зокрема, S&P 500 увійшов у новий рік на рівні 6 858,47 та зріс на 1,73% до 6 977,27 станом на 12 січня, перетворивши інвестицію $1 000 на $1 017. Помірна корекція до 6 940,01 станом на 16 січня все одно дала б інвесторам змогу зберегти $12 прибутку.

Крім того, якби подібна бичача траєкторія збереглася, інвестиція $1 000, зроблена на початку 2026 року, могла б перетворитися приблизно на $1 324 до кінця року, адже бенчмарк-індекс цілком обґрунтовано міг зафіксувати ралі на 32,41%.

Однак торговельна сесія 20 січня радикально змінила ситуацію: за одну сесію з індексу було «стерто» понад $1,2 трлн. Унаслідок цього S&P 500 виявився нижчим на 0,90% від початку року (YTD), а інвестиція $1 000, зроблена на старті 2026 року, перетворилася б на $991 — збиток $9.

Що спричинило обвал S&P 500 20 січня 2026 року

Такий результат стався через тривале потрясіння на ринку, яке виникло на тлі відновленого прагнення президента Дональда Трампа анексувати Гренландію та гучної протидії ініціативі з боку ЄС.

Поряд зі страхами щодо того, до чого може призвести конфлікт та наскільки він здатен загостритися, це вже призвело до оголошення США нових тарифів для восьми європейських країн — на рівні 10% з 1 лютого з перспективою підвищення до 25% з 1 червня, — а також до погроз європейців застосувати у відповідь «торговельну базуку».

Станом на момент підготовки матеріалу 21 січня пов’язані «розпродажі» спричинили різкі падіння на фондовому та криптовалютному ринках, просідання індексу долара США (DXY) нижче його 200-денної ковзної середньої (MA), зростання прибутковості 10-річних облігацій на тлі побоювань, що ЄС може використати в конфлікті $8 трлн американського боргу, який він утримує, а також стабільне підвищення цін на золото та срібло.

