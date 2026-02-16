На Землі почалося шосте масове вимирання

Ми звикли сприймати вимирання як щось із доісторичних часів — історії про динозаврів і падіння астероїдів. Проте сьогодні зникнення видів відбувається просто на наших очах — і темпи цього процесу безпрецедентні за всю історію існування людства

Науковці говорять прямо: планета вступила в період шостого масового вимирання. Та якщо попередні глобальні катастрофи спричиняли природні сили — масштабні виверження або космічні удари, — нинішню кризу провокує одна-єдина сила. Людська діяльність. Швидкість, з якою зникають види, приблизно у сто разів перевищує природний рівень. Уже до 2030 року частина тварин, знайомих нам лише з енциклопедій, може остаточно зникнути з дикої природи.

Людство як каталізатор катастрофи

Проблема не лише в браконьєрстві, як часто вважають. Основний удар припадає на середовище існування. Ліси зникають заради плантацій, болота осушуються, океани перетворюються на пастки з пластику. Багатьом видам просто більше ніде жити. Додатковий чинник — кліматичні зміни, що змушують тварин мігрувати у непридатні для виживання регіони. Усе це формує небезпечну комбінацію, яка руйнує біорізноманіття.

Види, що балансують на межі

Червона книга щороку поповнюється новими назвами. Серед тих, хто перебуває під найбільшою загрозою:

Вакита — каліфорнійська морська свиня. Це найрідкісніший морський ссавець на планеті: у природі залишилося менш ніж 10 особин. Вони мешкають виключно в акваторії Мексиканської затоки та гинуть у рибальських сітках, призначених для іншого виду риби. Без повної заборони такого вилову шансів майже не лишається. Північний білий носоріг. Вид практично зник: у світі живуть лише дві самки — Наджин і Фату, яких охороняють у Кенії. Самців більше немає. Єдиний варіант відновлення — лабораторні технології з використанням замороженого генетичного матеріалу. Суматранський тигр. Джунглі Суматри знищуються через виробництво паперу та пальмової олії. У дикій природі залишилося менше 400 особин. Якщо темпи вирубки не зменшаться, до кінця десятиліття популяція може критично скоротитися. Далекосхідний леопард. Найрідкісніша велика кішка у світі — приблизно 100 особин на території між Росією та Китаєм. Популяція повільно відновлюється, але будь-яка масштабна пожежа чи епідемія здатна перекреслити цей прогрес. Комахи — зокрема бджоли та метелики. Їхній спад майже непомітний, проте надзвичайно небезпечний. Щорічне скорочення сягає 2,5%. Без запилювачів людство ризикує втратити близько третини продовольчих культур. Це непомітна, але потенційно найболючіша криза.

Чому це загрожує кожному

Екосистема працює як взаємопов’язаний механізм. Зникає хижак — збільшується чисельність переносників хвороб. Зменшується кількість птахів — шкідники знищують врожаї. Порушення балансу запускає ефект доміно. Людство не стоїть осторонь цього процесу — воно залежить від нього більше, ніж здається.

Чи можливий розворот

Попри тривожні прогнози, приклади позитивних змін існують. Велика панда, завдяки охороні та відновленню бамбукових лісів, більше не класифікується як вимираючий вид, а має статус вразливого. У Сан-Дієго створено кріобанк, де зберігаються клітини тисяч тварин — потенційна база для майбутнього відновлення зниклих популяцій. Навіть зміни у споживчих звичках — скорочення споживання м’яса або продуктів із пальмовою олією — зменшують навантаження на природні екосистеми.

Щоб стримати шосте масове вимирання, міжнародні організації пропонують до 2030 року надати охоронний статус 30% території планети. Це амбітна мета, однак без масштабних кроків зберегти звичний вигляд Землі буде дедалі складніше.

