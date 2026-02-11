close-btn
Вчені пробурили льодовик Судного дня і ось що вияснили

11.02.2026 21:00
Микола Деркач

Команда на крижаному гіганті Твейтс (Thwaites Glacier), який часто називають льодовиком Судного дня, змогли пробурити лід на понад 1 км (3300 футів), однак операція пішла не за планом

Фото: chatgpt.com

Дослідники працювали в умовах жорсткого дедлайну. До 7 лютого вони мали завершити роботу, адже судно, яке доставило експедицію, повинно було повернутися до Нової Зеландії. Попри зусилля, техніка дісталася лише приблизно трьох чвертей запланованої глибини, повідомляє The New York Times.

Мета експедиції була практичною: встановити прилади у теплій воді під льодовиком. Саме ця вода прискорює танення Твейтса, який, за прогнозами, у перспективі може суттєво вплинути на узбережжя по всьому світу.

Як проходило буріння

Спочатку науковці та інженери зробили свердловину діаметром близько 1 фута. Потім вони використовували гарячу воду, щоб пробурити лід на глибину приблизно 3 300 футів.

Щоб отвір не замерз назад, гарячу воду потрібно було подавати постійно: за оцінками, свердловина може перемерзнути приблизно за 48 годин.

Критичним було закріпити прилади до понеділка, 2 лютого. Далі погодні умови мали погіршитися настільки, що робота гелікоптерів стала б складною, а команда ризикувала опинитися «відрізаною» на місці. У будь-якому разі їм необхідно було вирушити назад до 7 лютого.

Перші дані з-під «основного стовбура» Твейтса

На глибині 1 кілометра основне бурове обладнання застрягло в льоді, однак попри це вченим вдалося опустити та підняти пілотний комплект приладів. Це дало перші в історії дані з-під так званого «основного стовбура» льодовика.

Головний висновок: під льодовиком справді є тепла вода. Це підтверджує один із ключових механізмів його прискореного руйнування.

Що далі

За прогнозами, льодовик Твейтс може повністю зруйнуватися на початку XXII століття. Якщо це станеться, рівень Світового океану потенційно може піднятися приблизно на 3 метри (10 футів).

Окреме дослідження також зазначає, що з 2010 по 2023 рік на льодовику зафіксували 362 «льодовикові землетруси», що вказує на його високу нестабільність. Подібні явища раніше реєстрували у Гренландії, але в Антарктиді їх було складніше виявляти, йдеться у публікації в Geophysical Research Letters.

За матеріалами wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
