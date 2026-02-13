close-btn
Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно

13.02.2026 11:20
Микола Деркач

Перше сонячне затемнення 2026 року буде видовищним і відбудеться 17 лютого. Мінус для більшості з нас у тому, що вражаюче «вогняне кільце» побачить більше пінгвінів, ніж людей

Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно

Фото: chatgpt.com

Шлях кільцеподібної фази — там, де буде видно «вогняне кільце», — простягнеться на 2 661 милю (4 282 км) завдовжки та 383 милі (616 км) завширшки. Він пройде через західну Антарктиду та зачепить узбережжя моря Девіса в Південному океані.

Втім значно більше людей зможуть побачити часткову фазу сонячного затемнення. Вона буде видимою по всій Антарктиді, у південно-східній Африці, на південному краю Південної Америки, а також над частинами Тихого, Індійського, Атлантичного та Південного океанів.

Попри те, що люди в Україні зможуть спостерігати явище лише з екранів своїх гаджетів, нагадаємо, що під час часткових фаз сонячного затемнення небезпечно дивитися на Сонце безпосередньо. Увесь час потрібно користуватися спеціальними окулярами.

Читайте також: Астрономи виявили недалеко від Землі потенційно населену планету

Наступне затемнення

Уже за два тижні після кільцеподібного сонячного затемнення Земля переживе повне місячне затемнення 3–4 березня, коли тінь Землі забарвить нашого сусіда в криваво-червоний колір.

«Кривавий Місяць» буде видимим приблизно 58 хвилин у західній частині Північної Америки, в Австралії, Новій Зеландії та Східній Азії.

На відміну від небагатьох, хто побачить кільцеподібне сонячне затемнення, майже 31% населення світу — приблизно 2,5 млрд людей — зможуть спостерігати затемнення у повній фазі, коли Місяць стане криваво-червоним.

Після «вогняного кільця» 17 лютого наступне кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться 6 лютого 2027 року. Його буде видно з територій Чилі, Аргентини, Уругваю, Бразилії, Кот-д’Івуару, Гани, Того, Беніну та Нігерії.

За матеріалами space.com.

