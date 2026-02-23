4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду насичений тиждень в економічному календарі США, тоді як ринки перетравлюють нову хвилю торговельних тарифів від президента США Дональда Трампа

Крипторинки знову обвалилися: Біткоїн за годину втратив понад $3 000, повністю нівелювавши зростання, зафіксоване у вихідні.

Дональд Трамп знову активізував тарифну політику, запровадивши глобальний тариф у 15% після того, як Верховний суд постановив, що його масштабні мита перевищують надані йому повноваження.

«Тим часом геополітична напруга між США та Іраном залишається високою, а нафтові ринки перебувають у стані напруження», — зазначили в Kobeissi Letter.

Економічні події 23–27 лютого

Ринки вже враховують нову хвилю тарифів разом зі зростанням геополітичної напруги на Близькому Сході. 23 лютого вранці крипторинок просів на 4%.

У вівторок (24 лютого) оприлюднять дані щодо споживчої довіри за лютий, які дають уявлення про настрої споживачів та їхні потенційні витрати. У січні індекс впав до найнижчого рівня з 2014 року — головним чином через занепокоєння ситуацією на ринку праці на початку року.

У четвер (26 лютого) вийдуть дані про первинні заявки на допомогу з безробіття, які відображають тиск на ринок праці — один із двох ключових мандатів Федеральної резервної системи у сфері монетарної політики.

У п’ятницю (27 лютого) оприлюднять індекс цін виробників (PPI) за січень — показник гуртової інфляції, що є другим мандатом ФРС. Водночас малоймовірно, що ці дані змусять регулятора відмовитися від вичікувальної позиції.

У середу (25 лютого) також вийде звіт Nvidia про прибутки. Він може сколихнути сектор штучного інтелекту, якщо з’являться ознаки ослаблення попиту на чипи компанії, хоча такий сценарій вважається малоймовірним.

Крипторинок знову в мінусі

У «червоний» понеділок загальна капіталізація ринку втратила здобутки вихідних, знизившись на 4% — до $2,31 трлн.

Біткоїн за кілька годин впав із $67 600 до рівня трохи нижче $65 000 та на момент написання тримається поблизу $65 000.

За тиждень актив подешевшав більш ніж на 5% і зараз тестує підтримку на нижній межі свого бокового каналу.

Ethereum зазнав подібних втрат, знизившись до $1 860 — це найнижчий рівень із 6 лютого.

Тим часом альткоїни продовжують втрачати позиції. Найбільші просідання зафіксовані у Solana, Cardano, Hyperliquid та Chainlink.

