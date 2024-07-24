Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: PSP Platon

25 липня у Києві розпочнеться одна з наймасштабніших подій на фінансовому ринку України — конференція TechFin Expert Summit 2024, платіжний партнер якої — PSP Platon

Payment Service Provider Platon — платіжний провайдер, здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. На території України успішно працює з 2012 року. За цей час його клієнтами стало більше 1000 компаній, а щоденна кількість транзакцій перевищує 3 000 000.

У своєму портфелі сервісів PSP Platon має як стандартні e-commerce продукти, так і спеціалізовані рішення для кредитних організацій, освітніх проектів, інтернет і хостинг провайдерів, а також квиткових і букінг операторів.

PSP Platon працює в таких напрямках:

інтернет-еквайринг;

Р2Р перекази та інші платіжні сервіси;

процесинг платежів.

«Довіру своїх клієнтів ми заслужили завдяки надійній і стабільній роботі нашої системи, а також оперативній і кваліфікованій службі підтримки. Довірившись нам — Ви отримаєте надійного партнера. З нами співпрацюють: 95 квартал, IMAX, 27.ua, Бізнес конструктор, Kasa.in.ua, Планета Кіно, Lotto, BergHOFF, Samsung та інші», — йдеться на офіційній сторінці компанії.

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У центрі уваги компанії — розуміння бізнесу клієнтів, побудова ефективних процесів, вирішення конкретної проблеми, якісний сервіс. Команда складається з професіоналів в сфері забезпечення платіжних інструментів та організації прийому платежів за допомогою банківських карт та інших способів онлайн-оплати. У даний час партнерами холдингу є більше 4000 клієнтів.

Серверні потужності процесингового центру PSP Platon розташовані в сучасних датацентрах і сертифіковані відповідно до стандарту PCI DSS Level 1 (найвищий рівень).

Інструменти для бізнесу, які пропонує PSP Platon:

модулі для CMS (для швидкої організації онлайн-платежів на сайті);

підключення по API (пряме підключення дозволяє отримати розширений набір платіжних інструментів);

мобільний SDK (дозволяє приймати оплату картками MasterCard і Visa в мобільному застосунку на платформах iOS і Android).

Нагадаємо, що TechFin Expert Summit 2024 відбудеться вже за кілька днів, встигніть купити квитки та відвідати масштабну подію фінтех ринку України.

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