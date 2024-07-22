До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію

Вже за кілька днів у Києві стартує одна з найбільших подій на фінансовому ринку — конференція TechFin Expert Summit 2024. PaySpace Magazine вдруге збере на одному майданчику представників державних органів, FinTech та бізнесу

У центрі уваги на заході будуть такі питання, як кібербезпека, віртуальні активи, AI-інструменти для фінтеху, платіжні тренди тощо. Провідні експерти ринку приймуть участь у двох пекельних дискусіях. На вас чекають кейси та інсайти, які допоможуть масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід.

Дата проведення події : 25 липня; початок — 9:00, завершення — 21:30.

: 25 липня; початок — 9:00, завершення — 21:30. Місце проведення: Unit City, Кампус B12, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3.

Детально ознайомитись із програмою заходу та спікерами можна на офіційній сторінці.

Це унікальна подія, яка дозволить бізнесу налагодити діалог з фінансовим сектором та державою, а провідним експертам обмінятися досвідом та отримати нові інсайти. Під час заходу експерти обговорять головні платіжні тренди, поділяться власними кейсами щодо виходу на міжнародні ринки, розглянуть сценарії розвитку сфери технологій та перспективи кооперації з державою.

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Захід пройде за участі Національного банку, Міністерства цифрової трансформації України, провідних гравців фінтех-ринку.

Спонсори та партнери:

Raiffeisen Bank (FinTech партнер);

(FinTech партнер); Tranzzo (TechFin партнер);

(TechFin партнер); AML.point (RegTech партнер);

(RegTech партнер); Akurateco (Payment Orchestration Partner);

(Payment Orchestration Partner); PSP Platon (платіжний партнер);

(платіжний партнер); Jack Daniel’s (партнер заходу);

(партнер заходу); Moneyveo (партнер);

(партнер); iPay.ua (партнер);

(партнер); Укрексімбанк (партнер);

(партнер); Trustee (партнер);

(партнер); SPEKA (інформаційний партнер);

(інформаційний партнер); EBA (інформаційний партнер);

(інформаційний партнер); Rozetka Pay (інформаційний партнер);

(інформаційний партнер); ЄМА (інформаційний партнер);

(інформаційний партнер); Асоціація українських банків (інформаційний партнер);

(інформаційний партнер); Мінфін (інформаційний партнер);

(інформаційний партнер); Finance.ua (інформаційний партнер);

(інформаційний партнер); EASE (інформаційний партнер);

(інформаційний партнер); LIGA ZAKON (інформаційний партнер).

Чому TechFin Expert Summit:

провідні експерти фінансового сектору;

дві пекельні дискусії про головні платіжні тренди;

відкритий диалог бізнеса та представників держсектору;

огляд інновацій та кейсів для масштабування вашого бізнесу та вдосконалення продукту;

нетворкінг, мета якого — обмін інсайтами та залучення нових партнерів..

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