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Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Tranzzo

22.07.2024 19:15
Микола Деркач
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25 липня у Києві стартує одна з найбільших подій на фінансовому ринку — конференція TechFin Expert Summit 2024, TechFin партнер якого — Tranzzo

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Tranzzo

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Tranzzo Фото: freepik.com

Tranzzo — міжнародна платформа для онлайн-платежів. Компанія надає бізнесу найсучасніші технології для налаштування прийому оплат, що сприяє збільшенню продажів та покращенню користувацького досвіду.

Платформа забезпечує оплати на сайтах, у додатках та соцмережах, пропонує бізнесу класичний еквайринг, альтернативні платіжні рішення, а також white–label продукти.

Більш ніж 6 років Tranzzo успішно оперує на ринку України та забезпечує 3000+ клієнтам стабільно високу платіжну конверсію. Компанія обробляє понад 10 млн транзакцій щомісяця, реалізує спільні проєкти з UNITED24, приймає оплати для Дії, Varus, MyCredit та інших українських брендів.

Tranzzo забезпечує оплату в 190 країнах, пропонує 180+ платіжних методів в одній інтеграції та розуміє особливості кожного регіону, підбираючи методи, які підходять клієнтам конкретної компанії.

Також платформа пропонує аналітику та інформацію про платежі 24/7, що дозволяє проєктам відслідковувати основні показники та більше дізнаватися про клієнтів (для прийняття ефективних бізнес-рішень).

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Про Tranzzo

Tranzzo працює на ринку онлайн-платежів з 2017 року. Мета компанії — не просто налаштовувати онлайн-платежі, а давати бізнесу нові інструменти для розвитку і покращення клієнтського сервісу.

Платформа постійно розвивається, і лише за минулий рік команда запустила новий сайт; відкрила офіс у Варшаві, Польща; реалізувала сервіс рекурентних платежів.

Компанія розпочиналась з чотирьох людей, і зараз в команді вже понад 150 робітників. Основна ідея колективу зберігається з самого старту — з готовністю приймати виклики та перетворювати їх на класні рішення.

«Загальні цінності допомагають нам будувати міцну команду та розробляти затребуваний продукт. Ми заохочуємо різноманіття ідей та поглядів, підтримуємо ініціативу та надаємо співробітникам всі можливості для розвитку в компанії», — зазначають у Tranzzo.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро пройде TechFin Expert Summit 2024, встигніть купити квитки та відвідати масштабну подію фінтех ринку України.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїЕквайринг
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