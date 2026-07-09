Учені знайшли спосіб зупинити Ель-Ніньйо ще до його початку

Міжнародна група дослідників заявила, що знайшла потенційний спосіб послабити або навіть запобігти розвитку одного з найпотужніших кліматичних явищ на планеті — Ель-Ніньйо. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, цього можна досягти за допомогою технології освітлення морських хмар

Ель-Ніньйо — це природна фаза кліматичного циклу ENSO, яка виникає через потепління поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану. Явище суттєво впливає на погоду в різних куточках світу, провокуючи посухи, повені, аномальну спеку та порушення продовольчих систем. За оцінками науковців, наслідки одного потужного Ель-Ніньйо можуть коштувати світовій економіці трильйони доларів.

У новому дослідженні вчені перевірили, чи можна вплинути на розвиток цього явища за допомогою так званого освітлення морських хмар (marine cloud brightening). Технологія передбачає розпилення над океаном дрібних аерозольних частинок, які роблять низькі морські хмари світлішими. Завдяки цьому вони відбивають більше сонячного світла назад у космос, що охолоджує поверхню океану.

За допомогою кліматичної моделі дослідники змоделювали вплив цієї технології на два найпотужніші Ель-Ніньйо сучасності — 1997–1998 та 2015–2016 років. Результати виявилися неочікуваними: за найінтенсивнішого сценарію застосування освітлення морських хмар супер-Ель-Ніньйо повністю втрачав свою силу й переходив у нейтральний стан кліматичної системи.

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«Ми змогли перетворити надзвичайно сильний Ель-Ніньйо на нейтральну подію. Фактично це вже переставало бути Ель-Ніньйо», — зазначила керівниця дослідження Джесіка Ван із Чиказького університету.

Ідея освітлення морських хмар не є новою — її ще у 1990 році запропонували як один із можливих способів боротьби з глобальним потеплінням. Проте вперше вчені використали її не для охолодження планети загалом, а для цілеспрямованого впливу на конкретний кліматичний процес.

Попри обнадійливі результати, автори наголошують, що поки що йдеться лише про комп’ютерне моделювання. Польових експериментів ще не проводили, а сама технологія потребує ретельного вивчення. Зокрема, дослідники попереджають, що штучне послаблення Ель-Ніньйо може пришвидшити настання наступної фази циклу — Ла-Нінья, а також спричинити інші непередбачувані зміни в кліматичній системі.

Тож наразі відкриття слід розглядати не як готовий інструмент керування кліматом, а як перспективний напрямок досліджень. Якщо його ефективність і безпечність вдасться підтвердити в майбутньому, людство може отримати новий спосіб зменшувати наслідки одного з найруйнівніших природних кліматичних явищ.

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Джерела: Gizmodo, ТСН.