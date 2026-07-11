Вчені створили «живий» біоакумулятор, що може змінити галузь

Дослідники Кембриджського університету представили прототип «живої» біобатареї, здатної безперервно генерувати електроенергію за допомогою ціанобактерій — мікроорганізмів, які отримують енергію завдяки фотосинтезу. На думку науковців, у майбутньому така технологія може стати екологічною альтернативою мільйонам одноразових батарейок

На відміну від традиційних батарей, нова розробка не накопичує заряд, а постійно виробляє електрику. Вдень ціанобактерії генерують енергію завдяки фотосинтезу, а вночі продовжують підтримувати електричний струм завдяки процесам дихання. Це дозволяє системі працювати цілодобово без зовнішнього втручання та без шкоди для самих мікроорганізмів.

Робота над проєктом триває вже майже два десятиліття. За цей час вченим вдалося створити прототипи, які можуть працювати роками без заміни біологічного компонента. Крім того, система виготовлена переважно з недорогих і придатних до переробки матеріалів, не потребує літію чи кобальту та майже не створює небезпечних відходів.

Читайте також: Вчені виявили загадкові зміни у надрах Землі

Поки що потужність біобатареї залишається невеликою, тому вона не здатна живити смартфони, ноутбуки чи іншу енергоємну техніку. Натомість технологія вже сьогодні розглядається як перспективне джерело живлення для датчиків, годинників, пристроїв Інтернету речей (IoT), систем моніторингу довкілля та сільського господарства, особливо у віддалених районах без стабільного доступу до електромережі.

Науковці наголошують, що до масового впровадження ще далеко. Попереду — масштабування технології та підвищення її потужності, однак сама концепція демонструє новий підхід до отримання екологічно чистої електроенергії за допомогою живих організмів.

Редакція PSM звертає увагу, що для України подібні розробки можуть мати стратегічне значення. В умовах війни та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру автономні джерела живлення для датчиків, систем моніторингу, аграрного сектору та критичної інфраструктури можуть стати важливим елементом енергетичної стійкості країни. Хоча біобатареї ще не готові до комерційного використання, розвиток таких технологій відкриває нові можливості для створення екологічних і незалежних енергетичних рішень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Японці створили акумулятор, що замінить літій-іонні батареї

Вчені назвали причину аномальної спеки у Європі

Дві надмасивні чорні діри готуються до зіткнення: наслідки відчує і Земля

Джерела: cam.ac.uk; newsbytesapp.com.