Фінансові ринки скоро обваляться: попередження The Technical Traders

Кріс Вермюлен, головний ринковий стратег The Technical Traders, попередив, що фінансові ринки демонструють ознаки масштабної корекції, яка може серйозно вдарити по інвесторах

За словами Вермюлена, низка макроекономічних і ринкових індикаторів формує ведмежий прогноз для акцій.

Він зазначив, що стрімке зростання цін на дорогоцінні метали, загострення геополітичних конфліктів, підвищення цін на нафту та рекордні максимуми енергетичних акцій свідчать про зростання нестабільності на глобальних ринках, — про це Вермюлен розповів в інтерв’ю Девіду Ліну, опублікованому 1 травня.

Водночас, за його словами, долар США, схоже, стабілізувався, тоді як на ринку зростає хаотичність — різні галузі по черзі виходять у лідери, змінюючи одна одну буквально за кілька тижнів або навіть днів.

Він додав, що така нестабільна поведінка торгів зазвичай відображає невизначеність і ослаблення ринкової структури «під поверхнею».

Попри ведмежий довгостроковий прогноз, Вермюлен зазначив, що продовжує відкривати довгі позиції, коли технічні індикатори та грошові потоки залишаються сприятливими.

«Ми хочемо уникнути падіння, тому що ніколи не знаємо, наскільки глибоким воно буде. Ми хочемо переконатися, що тримаємо довгі позиції, коли ринок знову почне зростати. <…> Саме так думають і відчувають інвестори стосовно своїх інвестицій. І коли індикатори червоні та помаранчеві — це означає, що вони дуже нервують. Коли вони стають зеленими та сигнали посилюються, це означає, що великі грошові потоки заходять на ринок, і ми хочемо переконатися, що тримаємо довгі позиції. Тож у довгостроковій перспективі я налаштований по-ведмежому. Я вважаю, що ми наближаємося до масштабної ринкової корекції, і вона спустошить більшість інвесторів», — сказав він.

Показники ринку у фокусі

Його аналіз зосереджується на динаміці цін, настроях інвесторів і рухах інституційного капіталу, щоб визначити, коли варто залишатися в ринку, а коли — виходити, аби уникнути ризиків падіння.

Він пояснив, що ціни на ринку часто сигналізують про зміни ще до того, як великі економічні або політичні події стають очевидними.

Стратег додав, що інвестори зазвичай перебалансовують портфелі в міру розгортання більших ризиків, тому технічний аналіз є важливим інструментом для виявлення змін у ринкових трендах.

Вермюлен також вказав, що індикатори настроїв є важливим сигналом: вони відображають періоди страху та нервозності серед інвесторів, після яких на ринок знову заходить великий капітал.

За матеріалами finbold.com.