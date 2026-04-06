MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок

Онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS розширила географію міжнародної доставки — тепер оформити замовлення можна також до США та Канади

Про це AIN повідомили в компанії.

Зазначається, що ще у серпні 2025 року CCO Megogo Books Катерина Котвіцька згадувала про наміри виходу на американський ринок.

Доставка охоплює всі 50 штатів США, а також усі адміністративні регіони Канади. Замовлення доставляють кур’єрські служби, орієнтовний термін — від семи днів. Логістичним партнером міжнародних відправлень виступає Нова пошта.

У лютому 2026 року поштово-логістична група Nova вийшла на ринок США та розпочала співпрацю з місцевим оператором UPS.

Вихід на північноамериканський ринок став наступним кроком після запуску доставки до європейських країн у 2025 році. Найбільше замовлень у Європі, за даними компанії, надходило з Польщі, Німеччини та Іспанії.

У MEGOGO BOOKS пояснюють розширення стабільним попитом на українські книжки за кордоном, зокрема серед діаспори. Крім того, сервісом користуються невеликі книгарні, які замовляють видання для подальшого продажу.

Наразі доставка до США та Канади вже доступна на сайті сервісу.

