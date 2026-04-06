close-btn
PaySpaceMagazine

MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок

06.04.2026 19:40
Микола Деркач

Онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS розширила географію міжнародної доставки — тепер оформити замовлення можна також до США та Канади

Фото: chatgpt.com

Про це AIN повідомили в компанії.

Зазначається, що ще у серпні 2025 року CCO Megogo Books Катерина Котвіцька згадувала про наміри виходу на американський ринок.

Доставка охоплює всі 50 штатів США, а також усі адміністративні регіони Канади. Замовлення доставляють кур’єрські служби, орієнтовний термін — від семи днів. Логістичним партнером міжнародних відправлень виступає Нова пошта.

У лютому 2026 року поштово-логістична група Nova вийшла на ринок США та розпочала співпрацю з місцевим оператором UPS.

Вихід на північноамериканський ринок став наступним кроком після запуску доставки до європейських країн у 2025 році. Найбільше замовлень у Європі, за даними компанії, надходило з Польщі, Німеччини та Іспанії.

Читайте також: Польський фінтех-стартап купує український PINbank

У MEGOGO BOOKS пояснюють розширення стабільним попитом на українські книжки за кордоном, зокрема серед діаспори. Крім того, сервісом користуються невеликі книгарні, які замовляють видання для подальшого продажу.

Наразі доставка до США та Канади вже доступна на сайті сервісу.

Раніше ми також писали, що понад 304 млрд грн заробила десятка кращих банків України, які потрапили до Індексу Опендатаботу 2026. Їх сукупний дохід зріс на 14%, порівняно з минулим роком. Склад десятки кращих не змінився, втім деякі банки помінялися місцями в переліку. 67% сукупного доходу лідерів банківської сфери припадає на 5 державних банків. Незмінним лідером залишається Приват, а найбільший приріст доходу отримав Універсал банк (monobank).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися

Податок на надприбутки банків можуть продовжити на 2027 рік

Visa запустила новий інструмент для авторизації платежів

Рубрики: СвітНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесСША
google news
Новини по темі
Податкова запроваджує новий інструмент для бізнесу 06.04.2026

Податкова запроваджує новий інструмент для бізнесу
Скільки український бізнес заборгував перед фінустановами 04.04.2026

Скільки український бізнес заборгував перед фінустановами
Екскерівник monomarket очолив мережу «Цитрус» 02.04.2026

Екскерівник monomarket очолив мережу «Цитрус»
Співвласник Сільпо купує мережу магазинів 30.03.2026

Співвласник Сільпо купує мережу магазинів
АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій 27.03.2026

АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій
Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот 25.03.2026

Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот

Вибір редакції
Всі
Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна
ТОП статей 03.04.2026

Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  20:20

Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

 Сьогодні  19:40

MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок

 Сьогодні  19:00

НБУ відкликав ліцензії двом небанкам

 Сьогодні  18:20

Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди

 Сьогодні  17:40

Повені, посухи та пожежі: учені попереджають про невідворотні зміни клімату

 Сьогодні  17:00

Крипторинок повернувся до зростання після притоку $100 млрд за кілька годин

 Сьогодні  15:40

5 факторів, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.