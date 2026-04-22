PlayCity анулював ліцензію Cosmolot

22.04.2026 20:20
Ольга Деркач

Державне агентство PlayCity позбавило ліцензії онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») після перевірки діяльності компанії

PlayCity анулював ліцензію Cosmolot

Фото: freepik.com, PlayCity

Регулятор встановив порушення правил фінансових розрахунків. Зокрема, оператор використовував p2p-платежі та дозволяв поповнення рахунків із банківських карток третіх осіб. Саме ці дії стали підставою для анулювання ліцензії.

Окрім цього, PlayCity застосувало до компанії фінансові санкції:

  • 8,6 млн грн — за використання p2p-платежів;
  • 4,3 млн грн — за приймання коштів із чужих банківських карток.

«Ліцензія у сфері азартних ігор передбачає роботу за встановленими законом вимогами. Наше завдання — забезпечити постійний і прозорий нагляд за ліцензіатами, щоб ринок працював за єдиними правилами для всіх учасників», — зазначив голова державного агентства PlayCity Геннадій Новіков.

У відомстві наголошують, що ринок азартних ігор в Україні функціонує за чітко визначеними правилами, а контроль здійснюється в межах законодавства. У разі ігнорування вимог компаніями застосовують штрафи, а за серйозні порушення — позбавляють ліцензії.

Водночас у Мінцифри працюють над посиленням регулювання галузі. Йдеться про зміни до базового закону про азартні ігри, які мають підвищити вимоги до перевірки операторів та контроль за ставками.

«Щоб цей контроль був ще ефективнішим, Мінцифра напрацювала зміни до базового закону про азартні ігри. Мета — ще більше посилити регулювання в частині ставок, а також підвищити вимоги до перевірки організаторів азартних ігор», — заявив виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Нагадаємо, що PlayCity провів планову перевірку діяльності ТОВ «Слотс ю.ей» та за її результатами застосував до компанії штрафні санкції на суму ₴4 323 500. Під час перевірки фахівці регулятора виявили низку порушень у діяльності організатора азартних ігор. Частину з них компанія усунула безпосередньо під час проведення перевірки.

Джерело: Мінцифри.

