Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026

22.04.2026 17:40
Ольга Деркач

У січні–березні 2026 року Група Нафтогаз перерахувала до бюджетів усіх рівнів 21,74 млрд грн податків (21 млрд 739 млн грн)

Про це повідомляє Нафтогаз у пресрелізі на своєму офіційному сайті.

Найбільша частина цієї суми — 19,7 млрд грн — надійшла до державного бюджету. Ще понад 2 млн грн було спрямовано до місцевих бюджетів, що підтримує фінансування громад на місцях.

У компанії наголошують, що податкові відрахування залишаються одним із ключових внесків Нафтогазу в економічну стабільність країни, особливо в умовах повномасштабної війни та постійного тиску на енергетичну інфраструктуру.

«Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони. Попри масштабні руйнування та постійні російські атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру, Нафтогаз залишається надійним платником податків до державного бюджету», — зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

У Нафтогазі також підкреслюють, що компанія системно забезпечує стабільні надходження до бюджету, попри складні умови роботи. Група і надалі залишається одним із найбільших платників податків в Україні та відіграє важливу роль у наповненні державних фінансів.

Нагадаємо, що державний банк ПриватБанк надав новий кредит у розмірі 5 млрд грн Групі Нафтогаз. Кошти пішли на закупівлю імпортного газу для стабільного проходження опалювального сезону. Додаткове фінансування необхідне через наслідки російських атак: частина українського видобутку була втрачена. Щоб стабільно пройти зиму, Нафтогазу потрібно імпортувати 4,4 млрд куб. м газу загальною вартістю близько €1,9 млрд.

Раніше ми писали, що австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути російські активи на суму понад €120 млн. Зокрема, суд дозволив обтяження понад 20 об’єктів нерухомості росії на території Австрії, які будуть продані через аукціон. Загальна вартість цих активів перевищує 120 млн євро. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях.

