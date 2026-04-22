Сонце може «вимкнутися» без попередження: пояснення вчених

22.04.2026 17:00
Микола Деркач

Сонце проходить 11-річні цикли активності: фази максимуму змінюються мінімумами. Однак в історії вже був період, коли активність різко впала на десятиліття

Фото: unsplash.com, freepik.com

Йдеться про так званий мінімум Маундера, який тривав із 1645 до 1715 року. У цей час сонячні плями майже зникли, а в Європі спостерігалося значне похолодання, відоме як «Малий льодовиковий період».

Цей феномен відкрив англійський астроном Едвард Волтер Маундер, на честь якого і назвали період. Водночас причини такого різкого «затишшя» Сонця довгий час залишалися незрозумілими.

Нове дослідження вчених із Університету Нагої (Японія) допомогло наблизитися до відповіді. Вони звернулися до історичних спостережень німецького астронома Йоганна Кеплера.

Ще у 1607 році Кеплер спостерігав за сонячними плямами, використовуючи камери-обскури. Спочатку він помилково вважав, що бачить транзит Меркурія, але згодом зрозумів, що це група сонячних плям.

Його замальовки стали найдавнішим відомим зображенням сонячної плями, зробленим із використанням наукового інструмента. Саме ці дані нині переосмислили сучасні дослідники.

Використовуючи закон Шперера, який описує рух сонячних плям від полюсів до екватора протягом циклу, вчені визначили, що у 1607 році Сонце перебувало наприкінці свого циклу.

Це дозволило зрозуміти, що перед початком мінімуму Маундера активність Сонця була цілком нормальною.

Раніше науковці припускали, що перед такими тривалими «сплячками» можуть бути певні ознаки — наприклад, аномально довгі або короткі цикли.

Однак нові результати свідчать про інше. Сонце поводилося звичайно аж до моменту різкого зниження активності.

«Розміщуючи спостереження Кеплера в ширшому контексті реконструкцій сонячної активності, ми отримуємо ключ до розуміння змін у цей переломний період», — зазначив керівник дослідження Хісаші Хаякава.

Це означає, що подібні глибокі «сплячки» Сонця можуть починатися без явних попереджувальних сигналів.

Відтак, теоретично подібний сценарій може повторитися і в майбутньому — без тривалих змін у циклах, які могли б заздалегідь попередити людство.

За матеріалами wionews.com.

