PlayCity анулював ліцензію та оштрафував Favbet Game Slots

Регулятор азартного ринку PlayCity анулював ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для компанії Favbet Game Slots. Йдеться про повне позбавлення права працювати на території України

Про це повідомив PlayCity у своєму Telegram.

Рішення ухвалили за результатами перевірки, під час якої було зафіксовано порушення вимог чинного законодавства. Зокрема, регулятор виявив 108 гральних автоматів, які експлуатувалися без підтвердженого інспектування, передбаченого нормами ринку.

Саме цей факт став ключовою підставою для жорстких санкцій. Окрім анулювання ліцензії, до оператора застосували фінансове покарання — штраф у розмірі понад ₴933 млн. Це один із найбільших штрафів на ринку азартних ігор в Україні за останній час.

Анулювання ліцензії фактично означає повну зупинку діяльності компанії в сегменті гральних автоматів. Без відповідного дозволу оператор не має права організовувати чи проводити азартні ігри, а також використовувати відповідну інфраструктуру.

У PlayCity підкреслюють, що подібні рішення є частиною політики посилення контролю за ринком. Регулятор заявляє про намір забезпечити однакові правила гри для всіх учасників і реагувати на будь-які порушення без винятків.

Останнім часом контроль за гемблінг-індустрією в Україні посилюється. Регулятори дедалі частіше застосовують не лише штрафи, а й більш жорсткі заходи — аж до анулювання ліцензій. Це свідчить про перехід до системного нагляду та спробу очистити ринок від операторів, які не дотримуються встановлених правил.

Учасникам ринку дедалі чіткіше сигналізують: недотримання технічних та регуляторних вимог може призвести не лише до фінансових втрат, а й до повної втрати бізнесу в Україні.

