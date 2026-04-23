PlayCity анулював ліцензію та оштрафував Favbet Game Slots

23.04.2026 11:20
Ольга Деркач

Регулятор азартного ринку PlayCity анулював ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для компанії Favbet Game Slots. Йдеться про повне позбавлення права працювати на території України

Про це повідомив PlayCity у своєму Telegram.

Рішення ухвалили за результатами перевірки, під час якої було зафіксовано порушення вимог чинного законодавства. Зокрема, регулятор виявив 108 гральних автоматів, які експлуатувалися без підтвердженого інспектування, передбаченого нормами ринку.

Саме цей факт став ключовою підставою для жорстких санкцій. Окрім анулювання ліцензії, до оператора застосували фінансове покарання — штраф у розмірі понад ₴933 млн. Це один із найбільших штрафів на ринку азартних ігор в Україні за останній час.

Анулювання ліцензії фактично означає повну зупинку діяльності компанії в сегменті гральних автоматів. Без відповідного дозволу оператор не має права організовувати чи проводити азартні ігри, а також використовувати відповідну інфраструктуру.

Цікаве по темі: PlayCity анулював ліцензію Cosmolot

У PlayCity підкреслюють, що подібні рішення є частиною політики посилення контролю за ринком. Регулятор заявляє про намір забезпечити однакові правила гри для всіх учасників і реагувати на будь-які порушення без винятків.

Останнім часом контроль за гемблінг-індустрією в Україні посилюється. Регулятори дедалі частіше застосовують не лише штрафи, а й більш жорсткі заходи — аж до анулювання ліцензій. Це свідчить про перехід до системного нагляду та спробу очистити ринок від операторів, які не дотримуються встановлених правил.

Учасникам ринку дедалі чіткіше сигналізують: недотримання технічних та регуляторних вимог може призвести не лише до фінансових втрат, а й до повної втрати бізнесу в Україні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

Новини по темі
PlayCity анулював ліцензію Cosmolot 22.04.2026

PlayCity анулював ліцензію Cosmolot
В Україні запрацювала Державна система онлайн-моніторингу ДСОМ 13.04.2026

В Україні запрацювала Державна система онлайн-моніторингу ДСОМ
Чи була змова учасників ринку щодо підвищення цін на пальне — АМКУ 08.04.2026

Чи була змова учасників ринку щодо підвищення цін на пальне — АМКУ
Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців 06.04.2026

Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців
НКЦПФР поповнила список підозрілих інвестпроєктів 06.04.2026

НКЦПФР поповнила список підозрілих інвестпроєктів
Скільки заробив Зеленський у 2025: дані декларації 31.03.2026

Скільки заробив Зеленський у 2025: дані декларації

Вибір редакції
Всі
Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків
ТОП статей 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

 Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі
ТОП статей 17.04.2026

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

Останні новини
Сьогодні  15:20

26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

 Сьогодні  14:00

Початок нової епохи: 21 рік тому вийшло перше відео на YouTube

 Сьогодні  12:40

У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії

 Сьогодні  11:20

PlayCity анулював ліцензію та оштрафував Favbet Game Slots

 Сьогодні  10:10

Ось скільки власників Біткоїна наразі перебувають у прибутку

 22.04.2026  21:00

Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини

 22.04.2026  20:20

PlayCity анулював ліцензію Cosmolot

 Всі новини
