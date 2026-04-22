Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини

Adobe оголосила про програму викупу власних акцій обсягом до $25 млрд, яка діятиме до 30 квітня 2030 року. Таким чином розробник Photoshop намагається заспокоїти інвесторів і підтвердити впевненість у своїй стратегії зростання на тлі стрімкого розвитку автономних ШІ-інструментів

Після новини акції компанії зросли приблизно на 2% на позабіржових торгах. Водночас із початку року вони втратили близько 30%, адже інвестори оцінюють ризики від нових агентних моделей ШІ, які можуть зменшити попит на традиційні дизайн-продукти Adobe.

Фінансовий директор Ден Дерн зазначив:

«Нове схвалення викупу акцій на $25 млрд є прямим підтвердженням нашої впевненості у стабільних грошових потоках і довгостроковій цінності, яку ми створюємо для інвесторів».

Побоювання ринку посилилися після запуску Claude Design від Anthropic — інструменту, що дозволяє створювати дизайни, прототипи та презентації через чат-бот. Такі рішення формують нову конкуренцію: ШІ дедалі частіше виконує не допоміжну, а повноцінну креативну роботу.

Читайте також: OpenAI запустила нову модель ChatGPT

У відповідь Adobe оголосила про інтеграцію функції — запуск нових ШІ-рішень для автоматизації та персоналізації цифрового маркетингу. Компанія робить ставку на те, що штучний інтелект доповнюватиме професіоналів, а не повністю їх замінюватиме.

Додаткову невизначеність створюють і кадрові зміни: у березні багаторічний CEO Шантану Нараєн вирішив залишити посаду, що викликало питання щодо подальшої AI-стратегії компанії.

Інвестори вже кілька років очікують від Adobe відчутної віддачі від ШІ-продуктів, тоді як нові гравці на кшталт Figma швидко нарощують конкуренцію. На цьому тлі викуп акцій виглядає не лише фінансовим кроком, а й сигналом довіри до власної бізнес-моделі в умовах трансформації ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Meta створює ШІ-версію Марка Цукерберга: що робитиме

ШІ змінює те, як люди сприймають реальність — дослідження вчених

Revolut запустив фінансового ШІ-асистента

За матеріалами reuters.com.