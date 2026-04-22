close-btn
PaySpaceMagazine

Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини

22.04.2026 21:00
Микола Деркач

Adobe оголосила про програму викупу власних акцій обсягом до $25 млрд, яка діятиме до 30 квітня 2030 року. Таким чином розробник Photoshop намагається заспокоїти інвесторів і підтвердити впевненість у своїй стратегії зростання на тлі стрімкого розвитку автономних ШІ-інструментів

Фото: unsplash.com

Після новини акції компанії зросли приблизно на 2% на позабіржових торгах. Водночас із початку року вони втратили близько 30%, адже інвестори оцінюють ризики від нових агентних моделей ШІ, які можуть зменшити попит на традиційні дизайн-продукти Adobe.

Фінансовий директор Ден Дерн зазначив:

«Нове схвалення викупу акцій на $25 млрд є прямим підтвердженням нашої впевненості у стабільних грошових потоках і довгостроковій цінності, яку ми створюємо для інвесторів».

Побоювання ринку посилилися після запуску Claude Design від Anthropic — інструменту, що дозволяє створювати дизайни, прототипи та презентації через чат-бот. Такі рішення формують нову конкуренцію: ШІ дедалі частіше виконує не допоміжну, а повноцінну креативну роботу.

У відповідь Adobe оголосила про інтеграцію функції — запуск нових ШІ-рішень для автоматизації та персоналізації цифрового маркетингу. Компанія робить ставку на те, що штучний інтелект доповнюватиме професіоналів, а не повністю їх замінюватиме.

Додаткову невизначеність створюють і кадрові зміни: у березні багаторічний CEO Шантану Нараєн вирішив залишити посаду, що викликало питання щодо подальшої AI-стратегії компанії.

Інвестори вже кілька років очікують від Adobe відчутної віддачі від ШІ-продуктів, тоді як нові гравці на кшталт Figma швидко нарощують конкуренцію. На цьому тлі викуп акцій виглядає не лише фінансовим кроком, а й сигналом довіри до власної бізнес-моделі в умовах трансформації ринку.

За матеріалами reuters.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
OpenAI запустила нову модель ChatGPT 22.04.2026

OpenAI запустила нову модель ChatGPT
У Києві відбудеться офлайн-захід «АІ для бізнесу» 17.04.2026

У Києві відбудеться офлайн-захід «АІ для бізнесу»
Visa запускає інфраструктуру для покупок через ШІ-агентів 17.04.2026

Visa запускає інфраструктуру для покупок через ШІ-агентів
OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber 15.04.2026

OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber
Meta створює ШІ-версію Марка Цукерберга: що робитиме 15.04.2026

Meta створює ШІ-версію Марка Цукерберга: що робитиме
ШІ змінює те, як люди сприймають реальність — дослідження вчених 10.04.2026

ШІ змінює те, як люди сприймають реальність — дослідження вчених

Вибір редакції
Всі
Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків
ТОП статей 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

 Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі
ТОП статей 17.04.2026

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

Останні новини
Сьогодні  21:00

Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини

 Сьогодні  20:20

PlayCity анулював ліцензію Cosmolot

 Сьогодні  19:40

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

 Сьогодні  19:00

Податкова стратегія України зміниться — Зеленський

 Сьогодні  17:40

Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026

 Сьогодні  17:00

Сонце може «вимкнутися» без попередження: пояснення вчених

 Сьогодні  16:20

Крипторинок стрімко відновлюється, додавши $64 млрд за день: причини

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.