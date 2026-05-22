PlayCity оштрафував ТОВ «Олл Сіті Геймс» на ₴4,3 млн

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity застосувало штраф до ТОВ «Олл Сіті Геймс», відоме як SLOT CITY, на ₴4 323 500 за порушення вимог законодавства у сфері азартних ігор
Про це повідомила пресслужба PlayCity.
Зазначається, що порушення виявили після звернення гравця. Під час позапланової перевірки, в онлайн-системі організатора встановили, що гравець поповнював ігровий рахунок карткою третьої особи.
«Організатори мають забезпечувати належний контроль платіжних операцій та не допускати використання платіжних засобів інших осіб, — йдеться у повідомленні. — Продовжуємо системно контролювати дотримання правил на ринку азартних ігор. Цього року PlayCity вже провело 7 планових та 4 позапланові перевірки організаторів азартних ігор».
Читайте також: Як змінився державний борг України за час війни
Раніше ми також писали, що на практиці ПлейСіті працює одразу в кількох напрямках.
- По-перше, це ліцензування. Агентство видає дозволи операторам казино, букмекерських компаній і лотерей, а також контролює їхню відповідність вимогам.
- По-друге — нагляд і санкції. Регулятор проводить перевірки, виявляє порушення та накладає штрафи. Це стосується як операторів, так і тих, хто рекламує азартні ігри.
- По-третє — боротьба з нелегальним ринком. ПлейСіті активно блокує онлайн-казино без ліцензій. За перший рік роботи було заблоковано понад 3 500 сайтів і видалено сотні акаунтів у соцмережах, які просували незаконний гемблінг.
Окремий напрям — співпраця з технологічними платформами та правоохоронними органами. Йдеться про взаємодію з Google, Meta, TikTok, Viber і Бюро економічної безпеки для обмеження доступу до нелегального контенту.
Ще один блок — політика відповідальної гри. Регулятор відповідає за механізми самообмеження гравців і загальну боротьбу з лудоманією.
Перші результати: гроші для бюджету та масові блокування
За офіційними даними, реформа вже принесла відчутні фінансові результати. У 2025 році бюджет отримав понад ₴1,7 млрд ліцензійних платежів від грального бізнесу та майже ₴17 млрд податкових надходжень від галузі.
Додатково понад ₴72 млн надійшло від ліцензій операторів лотерей.
«До перезапуску ринку лотерей, що відбувся у 2025 році, держава фактично не отримувала жодних ліцензійних надходжень від цього бізнесу понад 12 років», — йдеться у заяві PlayCity.
Паралельно держава суттєво посилила боротьбу з нелегальним сегментом. Масові блокування сайтів і акаунтів стали одним із ключових інструментів ПлейСіті, який дозволяє швидко обмежувати доступ до тіньових операторів.
За останній рік:
- заблоковано понад 3 500 нелегальних сайтів з азартними іграми;
- видалено більш ніж 500 акаунтів у соцмережах, що незаконно рекламували азартні ігри;
- застосовано штрафних санкцій до 16 блогерів та медіа за незаконну рекламу азартних ігор.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Дія розширила сервіс е-Підприємець: як відкрити рахунок
Nvidia підвищила дивіденди на 2 400%