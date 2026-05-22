PlayCity оштрафував ТОВ «Олл Сіті Геймс» на ₴4,3 млн

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity застосувало штраф до ТОВ «Олл Сіті Геймс», відоме як SLOT CITY, на ₴4 323 500 за порушення вимог законодавства у сфері азартних ігор

Про це повідомила пресслужба PlayCity.

Зазначається, що порушення виявили після звернення гравця. Під час позапланової перевірки, в онлайн-системі організатора встановили, що гравець поповнював ігровий рахунок карткою третьої особи.

«Організатори мають забезпечувати належний контроль платіжних операцій та не допускати використання платіжних засобів інших осіб, — йдеться у повідомленні. — Продовжуємо системно контролювати дотримання правил на ринку азартних ігор. Цього року PlayCity вже провело 7 планових та 4 позапланові перевірки організаторів азартних ігор».

Раніше ми також писали, що на практиці ПлейСіті працює одразу в кількох напрямках.

По-перше, це ліцензування . Агентство видає дозволи операторам казино, букмекерських компаній і лотерей, а також контролює їхню відповідність вимогам.

. Агентство видає дозволи операторам казино, букмекерських компаній і лотерей, а також контролює їхню відповідність вимогам. По-друге — нагляд і санкції . Регулятор проводить перевірки, виявляє порушення та накладає штрафи. Це стосується як операторів, так і тих, хто рекламує азартні ігри.

. Регулятор проводить перевірки, виявляє порушення та накладає штрафи. Це стосується як операторів, так і тих, хто рекламує азартні ігри. По-третє — боротьба з нелегальним ринком. ПлейСіті активно блокує онлайн-казино без ліцензій. За перший рік роботи було заблоковано понад 3 500 сайтів і видалено сотні акаунтів у соцмережах, які просували незаконний гемблінг.

Окремий напрям — співпраця з технологічними платформами та правоохоронними органами. Йдеться про взаємодію з Google, Meta, TikTok, Viber і Бюро економічної безпеки для обмеження доступу до нелегального контенту.

Ще один блок — політика відповідальної гри. Регулятор відповідає за механізми самообмеження гравців і загальну боротьбу з лудоманією.

Перші результати: гроші для бюджету та масові блокування

За офіційними даними, реформа вже принесла відчутні фінансові результати. У 2025 році бюджет отримав понад ₴1,7 млрд ліцензійних платежів від грального бізнесу та майже ₴17 млрд податкових надходжень від галузі.

Додатково понад ₴72 млн надійшло від ліцензій операторів лотерей.

«До перезапуску ринку лотерей, що відбувся у 2025 році, держава фактично не отримувала жодних ліцензійних надходжень від цього бізнесу понад 12 років», — йдеться у заяві PlayCity.

Паралельно держава суттєво посилила боротьбу з нелегальним сегментом. Масові блокування сайтів і акаунтів стали одним із ключових інструментів ПлейСіті, який дозволяє швидко обмежувати доступ до тіньових операторів.

За останній рік:

заблоковано понад 3 500 нелегальних сайтів з азартними іграми;

видалено більш ніж 500 акаунтів у соцмережах, що незаконно рекламували азартні ігри;

застосовано штрафних санкцій до 16 блогерів та медіа за незаконну рекламу азартних ігор.

