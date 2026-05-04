Частині українців призначили нову допомогу на дітей у травні

З травня 2026 року в Україні стартує реалізація нової ініціативи уряду щодо підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю

Проєкт передбачає нарахування одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень, передає ІА «Ре-Інформ».

Ці кошти спрямовані на підтримку сімей, що проживають у прифронтових регіонах та стикаються з найбільшими труднощами через близькість до зони бойових дій.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у квітні, визначивши чіткий механізм та коло отримувачів. Допомога призначається одному із законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А.

Важливою особливістю програми є автоматизація процесів: родинам не потрібно подавати додаткові заяви, оскільки отримувачів визначатимуть на основі даних із державних реєстрів. Гроші надходитимуть безпосередньо на ті банківські рахунки, на які вже нараховується регулярна державна соціальна допомога.

Програми охоплює дев’ять областей, серед яких Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Запорізька. Про нарахування коштів громадян інформуватимуть через застосунок «Дія» або іншими доступними каналами зв’язку.

Проте варто врахувати ключову умову: виплата передбачена лише для тих родин, які не скористалися державною програмою «Зимова підтримка» протягом сезону 2025/2026 років.

Раніше ми також писали, що деякі українські родини можуть отримати одноразову грошову допомогу від UNICEF у розмірі близько 17 500 грн. Виплата призначена для мешканців Полтавської області, які постраждали внаслідок агресії росії, і має покрити базові соціально-побутові та медичні потреби

