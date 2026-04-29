close-btn
PaySpaceMagazine

29.04.2026 19:40
Микола Деркач

Якщо ви отримали нерухомість у спадщину від родичів не першого чи другого ступеня спорідненості, такий дохід оподатковується на загальних підставах. До таких родичів, зокрема, належать вітчим або мачуха, дядько або тітка, прадід або прабабуся, двоюрідні брати і сестри тощо

Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Які податки потрібно сплатити

Для фізичних осіб – резидентів України встановлено такі ставки:

  • податок на доходи фізичних осіб – 5%;
  • військовий збір – 5%.

Тобто 10% від оціночної вартості об’єкта спадщини.

Хто сплачує податок

Платником є особа, яка отримує спадщину. Обов’язок зі сплати виникає з моменту набуття права власності на нерухоме майно.

Як сплатити податок?

Є два варіанти:

  1. До нотаріального оформлення об’єктів спадщини

У такому випадку:

  • декларація про майновий стан і доходи не подається;
  • нотаріус подає до ДПС інформацію про отриманий дохід та сплачений податок.

  1. Після оформлення спадщини

Якщо податок не було сплачено під час нотаріального оформлення, платник зобов’язаний:

  • подати річну податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним;
  • самостійно визначити суму податкових зобов’язань;
  • сплатити задекларовані податкові зобов’язання до 1 серпня.

Декларацію можна подати через Електронний кабінет платника податків або особисто до податкового органу.

Наприклад:

Якщо оціночна вартість квартири становить 1 800 000 грн, сума податку складе:

  • ПДФО – 90 000 грн;
  • військовий збір – 90 000 грн.

Загальна сума до сплати – 180 000 грн.

У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податку до платника застосовуються штрафні санкції та нараховується пеня.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

 PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують
ТОП статей 27.04.2026

PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують

Останні новини
Сьогодні  20:00

НБУ виключив колектора з реєстру

 Сьогодні  19:40

Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини

 Сьогодні  19:00

Озоновий шар Землі може відновлюватись, але є нюанс

 Сьогодні  17:40

У Дії запустили нові функції для бізнесу

 Сьогодні  17:40

Біткоїн накриває хвиля FOMO: прогнози

 Сьогодні  17:00

Звітність для ФОПів змінили: як подавати декларацію

 Сьогодні  16:20

Visa запускає оплату криптовалютою без посередників

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.