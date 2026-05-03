Деякі українці отримають понад 17 000 грн від UNICEF

Деякі українські родини можуть отримати одноразову грошову допомогу від UNICEF у розмірі близько 17 500 грн. Виплата призначена для мешканців Полтавської області, які постраждали внаслідок агресії росії, і має покрити базові соціально-побутові та медичні потреби

Хто може претендувати на допомогу

Підтримка надається родинам із дітьми, які зареєстровані або фактично проживають у Полтавській області. Ключова умова — підтверджений факт травмування дитини чи одного з батьків або загибелі члена сім’ї через обстріли, авіаудари чи вибухи боєприпасів. Водночас сім’я повинна зберігати статус такої, що має дитину, на момент подання заявки.

Сума та строки виплат

Допомога є одноразовою і становить $440. Виплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ — наразі це приблизно 17 500 грн. Після подання документів перевірка триває до трьох днів, після чого відбувається нарахування коштів.

Які документи потрібні

Для отримання допомоги необхідно підготувати заяву, копії паспорта та ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження дитини, підтвердження місця проживання (з реєстру громади або Дії) та банківські реквізити у форматі IBAN. У разі загибелі члена родини додатково подаються свідоцтво про смерть і документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Як подати заявку

Збір і передача документів здійснюються через уповноважених представників громад. Подати їх потрібно протягом 10 днів після події — наприклад, після обстрілу або виписки з лікарні. Для уточнення деталей варто звернутися до місцевих органів соціального захисту.

За матеріалами napensii.ua.