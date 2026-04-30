close-btn
PaySpaceMagazine

Нафтогаз змінив реквізити для оплати за спожитий газ

30.04.2026 18:00
Микола Деркач

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомляє про зміну банківських реквізитів для оплати рахунків за природний газ

Нафтогаз змінив реквізити для оплати за спожитий газ

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба.

Нові реквізити для оплати:

  • Отримувач:ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
  • ЄДРПОУ:40121452
  • Рахунок:UA72320478000002600600025592
  • Банк:АБ «УКРГАЗБАНК»
  • МФО:320478

Нові реквізити також зазначено у паперових рахунках за березень.

«Якщо ви сплачуєте за газ у застосунку свого банку (вводите реквізити вручну або користуєтеся збереженим шаблоном), перед оплатою перевірте коректність даних», — наголосили представники Нафтогазу

Також важливо, що під час оплати обов’язково зазначайте у призначенні платежу номер особового рахунку, за яким здійснюється оплата. Це допоможе коректно зарахувати платіж саме на ваш баланс.

Якщо ви вже здійснили оплату за старими реквізитами, хвилюватися не потрібно — кошти будуть зараховані. Водночас наступні платежі просимо здійснювати вже на новий рахунок.

Читайте також: Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини

Зазначимо, що у більшості платіжних сервісів реквізити вже оновлено. Зокрема, у застосунках банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, monobank), платіжних сервісах (LiqPay, EasyPay, Portmone) та у відділеннях Укрпошти і Нової пошти дані вже оновлені автоматично, і платежі приймаються за новими реквізитами.

Актуальні реквізити також доступні у мобільному застосунку Куб та цифрових сервісах ГК «Нафтогаз України»:

  • сайті gas.ua;
  • особистому кабінеті;
  • чат-боті GASUA.

Оплачувати рахунки за допомогою цих сервісів можна у звичний спосіб — жодних додаткових дій не потрібно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо найвідповідальніших платників податків серед продуктових мереж

ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу

Яку суму НБУ перерахує до держбюджету із прибутку

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Деякі українці отримають понад 17 000 грн від UNICEF 03.05.2026

Деякі українці отримають понад 17 000 грн від UNICEF
Українці можуть отримати до 33 тис. грн на навчання 02.05.2026

Українці можуть отримати до 33 тис. грн на навчання
Де в ЄС найвищі зарплати 02.05.2026

Де в ЄС найвищі зарплати
Українці можуть отримати до ₴11 тис. допомоги: хто має право 01.05.2026

Українці можуть отримати до ₴11 тис. допомоги: хто має право
ЄБРР надасть ПриватБанку €825 млн: подробиці 01.05.2026

ЄБРР надасть ПриватБанку €825 млн: подробиці
Скільки дивідендів сплатять ПриватБанк та Ощадбанк до держбюджету 01.05.2026

Скільки дивідендів сплатять ПриватБанк та Ощадбанк до держбюджету

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  11:30

Як зміниться ціна Біткоїна: прогноз Franklin Templeton

 Сьогодні  10:00

Платники податків у небезпеці: ДПС попередила про фішингові листи

 02.05.2026  11:30

Де в ЄС найвищі зарплати

 02.05.2026  10:00

Вчені надрукували штучні нейрони, які можуть взаємодіяти з мозком

 01.05.2026  19:40

Чому Біткоїн не може пробити $80 000 — аналіз

 01.05.2026  18:20

Netflix оновив мобільний додаток: огляд оновлень

 01.05.2026  15:40

ЄБРР надасть ПриватБанку €825 млн: подробиці

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.