Нафтогаз змінив реквізити для оплати за спожитий газ

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомляє про зміну банківських реквізитів для оплати рахунків за природний газ

Про це повідомила пресслужба.

Нові реквізити для оплати:

Отримувач: ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» ЄДРПОУ: 40121452

40121452 Рахунок: UA72320478000002600600025592

UA72320478000002600600025592 Банк: АБ «УКРГАЗБАНК»

АБ «УКРГАЗБАНК» МФО:320478

Нові реквізити також зазначено у паперових рахунках за березень.

«Якщо ви сплачуєте за газ у застосунку свого банку (вводите реквізити вручну або користуєтеся збереженим шаблоном), перед оплатою перевірте коректність даних», — наголосили представники Нафтогазу

Також важливо, що під час оплати обов’язково зазначайте у призначенні платежу номер особового рахунку, за яким здійснюється оплата. Це допоможе коректно зарахувати платіж саме на ваш баланс.

Якщо ви вже здійснили оплату за старими реквізитами, хвилюватися не потрібно — кошти будуть зараховані. Водночас наступні платежі просимо здійснювати вже на новий рахунок.

Зазначимо, що у більшості платіжних сервісів реквізити вже оновлено. Зокрема, у застосунках банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, monobank), платіжних сервісах (LiqPay, EasyPay, Portmone) та у відділеннях Укрпошти і Нової пошти дані вже оновлені автоматично, і платежі приймаються за новими реквізитами.

Актуальні реквізити також доступні у мобільному застосунку Куб та цифрових сервісах ГК «Нафтогаз України»:

сайті gas.ua;

особистому кабінеті;

чат-боті GASUA.

Оплачувати рахунки за допомогою цих сервісів можна у звичний спосіб — жодних додаткових дій не потрібно.

