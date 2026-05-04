Названо, які українські монети коштують найдорожче

Старі українські монети, які роками лежать у гаманцях чи шухлядах, інколи можуть коштувати значно більше свого номіналу. Після новин про рідкісну 1 гривню за десятки тисяч гривень інтерес до теми лише зростає — і не дарма

Насправді цінність можуть мати не лише «одногривневі», а й звичайні копійки.

Копійки, які цінують колекціонери

Найбільше уваги привертають монети перших років незалежності — зокрема 1992 року. Саме тоді карбування ще відпрацьовували, тому з’явилося багато різновидів.

Наприклад, 2 копійки 1992 року можуть оцінюватися до 30 000 грн залежно від різновиду та стану. Дещо дешевшими, але все ще цінними вважаються 10 копійок того ж року — окремі екземпляри можуть коштувати до 20 000 грн.

Цікаво, що навіть 1 копійка іноді має значну ціну. Рідкісні варіанти 1992 року можуть продаватися за десятки тисяч гривень. Так само колекціонери звертають увагу на 5, 25 та 50 копійок цього періоду — їхня вартість може сягати від кількох тисяч до понад 10 000 грн.

Чому ці монети дорогі

Головна причина — не номінал, а рідкість і особливості карбування.

У перші роки після здобуття незалежності технологічні процеси ще налаштовувалися. Через це виникали різні варіанти штампів, відмінності в деталях і навіть технічні помилки.

Саме такі нюанси й шукають колекціонери.

Читайте також: Історія гривні: як змінювався зовнішній вигляд національної валюти

Брак і «дефекти» — окрема категорія

Окрему цінність мають монети з виробничими дефектами. Наприклад, це можуть бути:

зсув зображення;

відсутність частини малюнка;

тріщини або інші аномалії металу;

Такі екземпляри іноді оцінюються у тисячі гривень, навіть якщо це звичайна копійка.

Пам’ятні монети також у тренді

Крім обігових, попитом користуються й пам’ятні монети НБУ. Особливо це стосується срібних і золотих випусків, які можуть коштувати десятки тисяч гривень.

Навіть деякі сучасні монети, випущені невеликим тиражем, уже продаються значно дорожче за свою початкову вартість.

Що варто перевірити просто зараз

Якщо коротко, звернути увагу варто на такі параметри:

рік випуску (особливо 1992–1996);

незвичні деталі або відмінності у дизайні;

гурт (ребро монети);

наявність дефектів;

стан збереження;

Навіть невелика деталь може вплинути на ціну в рази.

У підсумку, звичайні на перший погляд копійки можуть виявитися справжнім скарбом. Тож перед тим як відкладати дріб’язок, варто придивитися до нього уважніше — можливо, серед монет уже є колекційний раритет.

Нагадаємо, що нещодавно різні ЗМІ повідомили про те, що 1 гривня з гладким ребром без напису 1992 року може коштувати до 37 тис. грн. Саме ця особливість робить її цінною: на початку карбування не було технічної можливості наносити напис на гурт, тому частина монет вийшла без нього.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Колекційні монети на підтримку України, випущені країнами-партнерами: огляд

Скільки дивідендів сплатять ПриватБанк та Ощадбанк до держбюджету

ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу

Допоміжні матеріали: monitex.com.ua; monety-yagidky.com.ua; ua.solbery.com.