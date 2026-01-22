Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про фінанси «Багатий тато, бідний тато», зробив новий сміливий прогноз щодо ціни срібла на кінець 2026 року

У дописі в X від 22 січня Кійосакі зазначив, що дорогоцінні метали слугували грошима тисячі років, а срібло нині виконує роль, подібну до ролі заліза в індустріальну епоху.

Письменник також звернув увагу на довгострокове зростання вартості металу та нагадав підписникам, що ціна, яка на момент публікації становила близько $92 за унцію, у 1990 році була лише $5 за унцію.

За його словами, ралі відображає зростання значущості срібла не лише як промислового ресурсу, а й як засобу збереження вартості та альтернативної форми грошей.

«У 1990 році… срібло коштувало приблизно $5,00 за унцію. Сьогодні, у 2026 році… срібло коштує $92 за унцію та стає дедалі важливішим як структурний метал економічного майбутнього світу… як засіб збереження вартості… і як гроші», — написав Кійосакі.

WHY SILVER is SUPERIOR Gold and silver have been money for thousands of years. But…in today’s Technology Age….silver is elevated into an economic structural metal…. much like iron was the structural metal of

the Industrial Age. In 1990…silver was approximately

$ 5.00 an… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 22, 2026

Прогноз ціни срібла на 2026 рік

З огляду на ці чинники Кійосакі прогнозує, що у 2026 році срібло може сягнути $200 за унцію.

«Я й далі наполягаю, що срібло досягне $200 за унцію у 2026 році».

Читайте також: Ключові тренди крипторинку у 2026 році — Ripple

Водночас він визнав, що цей прогноз не є гарантованим, і додав, що може помилятися.

Незалежно від того, чи справдиться прогноз, у ньому є що відзначити. Зокрема, срібло подорожчало приблизно на 30% менш ніж за три тижні. Серед ключових драйверів зростання — зниження процентних ставок центральними банками в усьому світі та тривала геополітична невизначеність, яка підтримує попит.

Третій чинник має більш структурний характер. Срібло дедалі частіше називають «зеленим металом»: попит виходить далеко за межі його традиційної монетарної ролі, адже завдяки високій провідності воно стало критично важливим компонентом для систем відновлюваної енергетики, електромобілів і напівпровідників.

Утім, обережність Кійосакі теж має підстави: зміна очікувань щодо ставок, послаблення геополітичної напруги або охолодження спекулятивної активності можуть спричинити різкі відкати.

За матеріалами finbold.com.