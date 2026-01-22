close-btn
Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року

22.01.2026 19:40
Микола Деркач

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про фінанси «Багатий тато, бідний тато», зробив новий сміливий прогноз щодо ціни срібла на кінець 2026 року

Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, pngwing.com

У дописі в X від 22 січня Кійосакі зазначив, що дорогоцінні метали слугували грошима тисячі років, а срібло нині виконує роль, подібну до ролі заліза в індустріальну епоху.

Письменник також звернув увагу на довгострокове зростання вартості металу та нагадав підписникам, що ціна, яка на момент публікації становила близько $92 за унцію, у 1990 році була лише $5 за унцію.

За його словами, ралі відображає зростання значущості срібла не лише як промислового ресурсу, а й як засобу збереження вартості та альтернативної форми грошей.

«У 1990 році… срібло коштувало приблизно $5,00 за унцію. Сьогодні, у 2026 році… срібло коштує $92 за унцію та стає дедалі важливішим як структурний метал економічного майбутнього світу… як засіб збереження вартості… і як гроші», — написав Кійосакі.

Прогноз ціни срібла на 2026 рік

З огляду на ці чинники Кійосакі прогнозує, що у 2026 році срібло може сягнути $200 за унцію.

«Я й далі наполягаю, що срібло досягне $200 за унцію у 2026 році».

Читайте також: Ключові тренди крипторинку у 2026 році — Ripple

Водночас він визнав, що цей прогноз не є гарантованим, і додав, що може помилятися.

Незалежно від того, чи справдиться прогноз, у ньому є що відзначити. Зокрема, срібло подорожчало приблизно на 30% менш ніж за три тижні. Серед ключових драйверів зростання — зниження процентних ставок центральними банками в усьому світі та тривала геополітична невизначеність, яка підтримує попит.

Третій чинник має більш структурний характер. Срібло дедалі частіше називають «зеленим металом»: попит виходить далеко за межі його традиційної монетарної ролі, адже завдяки високій провідності воно стало критично важливим компонентом для систем відновлюваної енергетики, електромобілів і напівпровідників.

Утім, обережність Кійосакі теж має підстави: зміна очікувань щодо ставок, послаблення геополітичної напруги або охолодження спекулятивної активності можуть спричинити різкі відкати.

За матеріалами finbold.com.

