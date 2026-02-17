Мільярдер Рей Даліо оновив свій інвестиційний портфель

Мільярдер-інвестор Рей Даліо розкрив свіжі зміни у своїх портфельних позиціях в акціях у найновішому звіті 13F за квартал, що завершився 31 грудня 2025 року

Огляд документа показує помірне зростання загальної експозиції та помітні перестановки серед найбільших позицій Bridgewater Associates.

Заявлена ринкова вартість портфеля компанії зросла до $27,4 млрд проти $25,5 млрд у попередньому кварталі, що відображає чисті притоки, еквівалентні 4,63% від загальної вартості портфеля.

За цей період Bridgewater відкрила 191 нову позицію та збільшила 450 наявних, водночас повністю вийшла зі 165 акцій і скоротила ще 395 позицій.

Оборот портфеля становив 29,54%, а альтернативний оборот — 20,49%, що свідчить про активне ребалансування. На топ-10 позицій припало 36,33% усіх активів.

Топ-вибір Даліо

Водночас ключову роль у портфелі й надалі відігравали біржові фонди (ETF). Найбільшою позицією залишався SPDR S&P 500 ETF Trust — 11,08% активів, що різко більше за 6,69% у попередньому кварталі після того, як Bridgewater наростила частку більш ніж на 1,89 млн акцій (+73,69%). Друге місце посів iShares Core S&P 500 ETF із часткою 10,45% портфеля, далі йде NVIDIA — 2,63%.

Серед окремих акцій компанія суттєво збільшила експозицію до напівпровідникового гіганта Nvidia, додавши понад 1,35 млн акцій і піднявши позицію на 54,01%. Також помітно зросла частка Amazon — на 73,18%.

Oracle показала одне з найбільших зростань у відсотках у портфелі: кількість акцій підскочила більш ніж на 361% квартал до кварталу. Помітними додаваннями також стали Micron Technology та Newmont, причому частка Micron різко зросла з майже нульової попередньої алокації.

З боку продажів Bridgewater скорочувала кілька великих позицій у технологічному та комунікаційному секторах. Компанія зменшила частку в Alphabet більш ніж на 1 млн акцій (–40,06%) і знизила експозицію до Microsoft на 10,31%. Також були урізані позиції в Johnson & Johnson та Visa, а Uber Technologies стала одним із найбільших активів, які продавали протягом кварталу. Частки у Fiserv і Meta Platforms також скоротили.

Попередження Даліо щодо стану економіки

Висока частка ETF може свідчити, що Bridgewater переходить до більш оборонної позиції на тлі того, що Даліо дедалі частіше попереджає про наближення економічного спаду.

Зокрема, він застерігав, що світ перебуває «на межі» війни капіталів, у якій геополітична напруга, особливо між США та Китаєм, може перетворити грошові потоки на зброю через санкції, заморожування активів і контроль за рухом капіталу.

Даліо називає цю «ведмежу силу» серйозною загрозою для глобальних ринків, які, за його словами, вже подають тривожні сигнали.

Ризики посилює й те, що державний борг США перевищує $38 трлн, змушуючи робити жорсткий вибір: друкувати гроші, ризикуючи інфляцією та знеціненням валюти, або зіткнутися з потенційною борговою кризою.

Даліо порівнює поточну ситуацію з минулими «бульбашками» та переломними економічними моментами й закликає до диверсифікації, зокрема радить виділяти 10–15% на золото як хедж від слабкості долара та системних шоків.

Джерело: Finbold.