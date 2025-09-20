У понеділок Сонце зійде у формі серпа: де можна побачити рідкісне затемнення

22 вересня на світанку відбудеться серпоподібне сонячне затемнення, яке співпаде з рівноденням. Жителі Нової Зеландії та Антарктиди зможуть побачити, як Сонце зійде у формі тонкого серпа

Що таке серпоподібне затемнення

Цього разу явище буде видно лише з окремих частин світу. Спостерігачі у Новій Зеландії, Південній частині Тихого океану та в Антарктиді отримають рідкісну можливість побачити, як Сонце сходить у вигляді серпа. Таке враження виникне через часткове сонячне затемнення.

Рівноденне затемнення принесе весну в Південну півкулю

Цю подію ще називають «рівноденним затемненням». Вона особливо цікава тим, що відбувається в один період із вересневим рівноденням, коли Сонце ніби перетинає небесний екватор: у Південній півкулі починається весна, а в Північній — осінь.

Друге затемнення

Це буде вже друге сонячне затемнення 2025 року. Воно розпочнеться 21 вересня о 13:29 і триватиме до 17:53 за східноамериканським часом (20:29–00:53 за київським; 22 вересня 05:29–09:53 за новозеландським). Саме у цей час у Новій Зеландії, Антарктиді та на півдні Тихого океану Сонце підійматиметься над горизонтом. Для місцевих мешканців світанок матиме форму серпа. Подія буде не менш видовищною, ніж повне затемнення.

Нагадаємо, що під час повного сонячного затемнення Місяць повністю закриває Сонце, залишаючи видимою лише корону — його зовнішню атмосферу. У випадку часткового затемнення частина Сонця залишається відкритою. Тому воно нагадує серп Місяця, але насправді — це частково «обрізане» Сонце.

До 86% Сонця зникне над морем Росса й півднем Нової Зеландії

Шлях затемнення проходить у віддалених місцях, тому побачити його зможе лише дуже невелика частина людства. У морі Росса (Антарктида) та на півдні Нової Зеландії Сонце буде закрите на 86%.

Найкращі умови — у Данідині

Найзручнішою точкою спостереження стане Данідин у Новій Зеландії. Там Сонце зійде о 6:27 ранку (NZST) уже частково затемненим. Максимум настане приблизно через 40 хвилин із покриттям близько 72%.

Затемнення в Окленді, на Фіджі та в Тонга

В Окленді Сонце зійде о 6:10 ранку, частково закрите на 61%. У регіонах Південного Тихого океану — на Фіджі та в Тонга — часткове затемнення буде значно слабшим.

Наступне — «вогняне кільце» у 2026 році

17 лютого 2026 року відбудеться анулярне сонячне затемнення, яке створить ефект «вогняного кільця» тривалістю до 2 хвилин 20 секунд. Утім, це явище теж буде видно лише в Антарктиді.

