Надпотужна магнітна буря з К-індексом 8 накрила Землю: як захиститися

Останній тиждень виявився для людей досить непростим — тиск магнітних бур значно посилився. 2 жовтня Землю накрила надпотужна буря з К-індексом 8 (за 9-ти бальною шкалою), що відповідає рівню G4 за NOAA. Це одне з найсильніших збурень магнітного поля останніх років

Що сталося

Згідно з даними сервісу прогнозу космічної погоди Meteoagent сонячні спалахи фіксуються вже кілька тижнів поспіль, що призвело до помітних геомагнітних коливань, збурень та нестабільності за показником резонансу Шумана. Кульмінація настала 2 жовтня, коли був зафіксований пік надпотужної магнітної бурі з індексом Kp = 8. Наразі експерти не можуть точно спрогнозувати, скільки ще протримається підвищена активність. Сьогодні, 4 жовтня, буря продовжується, але точні дані зможемо отримати лише завтра, після оцінки вчених.

Причиною бурі став потужний викид корональної маси з поверхні Сонця. Потоки заряджених частинок досягли магнітосфери Землі та спричинили різке збурення її поля. Астрономи попереджають: високий рівень активності може зберігатися ще тривалий час.

Такі події відносяться до рідкісних: індекс 8 спостерігається не щороку. Нагадаємо, шкала Kp має максимум у 9 пунктів, а значення від 5 уже означають початок значної магнітної бурі.

Наслідки для технологій

Магнітна буря рівня G4 може призвести до:

перебоїв у роботі супутникових систем зв’язку та навігації;

збоїв у радіозв’язку на коротких хвилях;

підвищеного ризику ушкоджень трансформаторів та енергетичної інфраструктури;

посилення радіаційного навантаження на космонавтів та авіаційні екіпажі на високих широтах.

Крім того, жителі північних регіонів можуть спостерігати рідкісні й надзвичайно яскраві полярні сяйва.

Читайте також: Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Вплив на здоров’я

Лікарі нагадують, що під час магнітних бурь частина людей відчуває погіршення самопочуття. Найчастіше йдеться про головний біль, головокружіння, безсоння, підвищений тиск, втому чи дратівливість. Особливо чутливими до коливань магнітного поля є люди з серцево-судинними захворюваннями, літні пацієнти та метеозалежні особи.

Як захиститися

Фахівці радять у період магнітних бурь дотримуватися простих правил:

уникати перевантажень і стресових ситуацій;

більше відпочивати та висипатися;

пити достатньо води та зменшити споживання кофеїну й алкоголю;

обмежити час перед екранами гаджетів;

людям із хронічними хворобами тримати під рукою необхідні ліки.

Магнітна буря з індексом 8 — нагадування, наскільки потужні та непередбачувані процеси відбуваються на нашому Сонці. Вчені підкреслюють: у періоди сонячного максимуму такі явища можуть повторюватися частіше, тому важливо стежити за прогнозами космічної погоди та дбати про власне здоров’я.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ презентував нову памʼятну монету з серії «Збройні Сили України»

Найбільший марсіанський метеорит продали на аукціоні за $5,3 млн

Вчені висунули гіпотезу, яка спростовує теорію великого вибуху