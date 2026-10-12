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Скільки українці мають платити за гектар землі: ДПС назвала суми

12.10.2026 15:10
Микола Деркач

Державна податкова служба пояснила, хто має розраховувати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) за сільськогосподарські землі, які мінімальні суми діють під час воєнного стану та як їх декларувати

Скільки українці мають платити за гектар землі: ДПС назвала суми

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба ДПС.

МПЗ — це мінімальний рівень податкових зобов’язань, пов’язаних із володінням або користуванням сільськогосподарськими угіддями. Його визначають окремо для кожної ділянки. Обов’язок стосується власників і користувачів землі, зокрема орендарів та суборендарів.

Якщо право власності чи користування перейшло іншій особі протягом року, зобов’язання розподіляють за місяцями. При цьому за використання землі фізособи без оформленої та зареєстрованої оренди МПЗ продовжує визначати власник ділянки.

Для землі з проведеною нормативною грошовою оцінкою МПЗ обчислюють з урахуванням цієї оцінки, її індексації, кількості місяців користування та коефіцієнта 0,057. Він діє з 2025 року до кінця року, в якому буде припинено воєнний стан.

У період воєнного стану річне МПЗ не може бути меншим за 700 грн із гектара. Для ділянок, де рілля займає щонайменше 50% площі, мінімум удвічі більший — 1400 грн із гектара. Якщо розрахунок за формулою дає більшу суму, застосовують саме її.

Водночас ці мінімальні пороги не поширюються на ділянки, розташовані на територіях можливих бойових дій або тимчасової окупації за офіційним переліком.

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У ДПС наголошують: МПЗ не означає необхідності вдруге сплачувати всю розраховану суму. Показник зіставляють із визначеними законодавством уже сплаченими податками, зборами та витратами на оренду землі. Якщо ці платежі перекривають МПЗ, додаткове зобов’язання не виникає.

Платники єдиного податку III та IV груп звітують про МПЗ у відповідних додатках до річних декларацій. У розрахунку потрібно вказати дані щодо кожної земельної ділянки: площу, оцінку, коефіцієнт і час користування.

Редакція PSM звертає увагу, що 700 і 1400 грн — це мінімальні значення розрахунку на гектар, а не фіксована сума, яку кожен власник землі має доплатити. Перед декларуванням важливо перевірити статус ділянки, частку ріллі та враховані платежі.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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