close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки судів проти Податкової виграли моделі OnlyFans — Опендатабот

03.04.2026 16:50
Ольга Деркач

Щонайменше 27 судових рішень, у яких авторам контенту OnlyFans вдалось оскаржити та частково або повністю скасувати штрафи від Державної податкової служби, знайдено наразі у Єдиному державному реєстрі судових рішень

Фото: freepik.com

Загалом OnlyFans-моделі намагалися оскаржити дії Податкової у 94 справах. Майже третину з них вони виграли. У 92% випадків причиною поразок Податкової стали процедурні помилки.

Кількість судових рішень на користь авторів контенту OnlyFans, які оскаржують штрафи та донарахування від Податкової стрімко зростає за даними пошуковика по судових рішеннях «Бабуся». Щонайменше 27 справ завершилися повністю або частково на користь позивачів. Це майже третина від 94 випадків, де моделі намагалися відстояти свої права.

Інфографіка: Опендатабот

Цьогоріч суди вже ухвалили 13 рішень на користь авторів контенту. Рекордним став лютий: 5 рішень.

У 92% випадків суди ставали на бік позивачів через порушення процедур з боку ДПС. Найчастіше Податкова надсилала документи на старі адреси. Листи поверталися, але перевірки все одно проводилися. У результаті суди визнавали такі перевірки незаконними, а разом із ними — і всі нарахування.

Водночас Податкова часто спиралася на листи від британських податкових органів щодо виплат від компанії Fenix International Ltd, яка управляє OnlyFans. Але суди послідовно наголошують: такі листи — лише привід для перевірки, а не доказ доходу. Без банківських виписок, контрактів чи інших первинних документів донарахування визнаються необґрунтованими.

Кожну третю виграну справу зафіксовано на Одещині — 8 судових рішень. Наслідує Дніпропетровщина із 5 справами. Проте у деяких регіонах, зокрема, в Житомирській та Рівненській областях, попри відкриті провадження, виграних справ поки що немає.

Найбільший штраф, який вдалось скасувати, зафіксовано у Києві — понад 3 млн грн податків, нарахованих на нібито майже 400 тисяч доларів доходу. Позивачка надала власні банківські виписки, які не підтвердили ці суми — і суд став на її бік.

На Черкащині суд скасував понад 1,3 мільйона гривень податків і штрафів через повну відсутність первинних документів. А на Одещині причиною скасування штрафу на понад півмільйона стала банальна помилка з адресою: податкова не змогла належним чином повідомити людину про перевірку, яку суд визнав незаконною.

На Івано-Франківщині позивачка самостійно звернулася до британського податкового органу і отримала офіційну відповідь: жодної інформації про неї туди не передавали. Фактично ДПС посилалася на дані, яких не існувало. Відповідно, суд скасував усі нарахування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Джерело: Опендатабот.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.