НБУ застосував захід впливу до фінустанови

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Мотус Анте» (ЄДРПОУ 40952794) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися згідно з вимогою Національного банку, у встановлений у вимозі строк.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 5 травня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу до ТОВ «Фінансова Компанія «Мотус Анте» Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 квітня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання адміністративного акта поштою або день надсилання на адресу електронної пошти установи.

Джерело: НБУ.