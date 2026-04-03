Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії у двох кредитних спілок та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ. Йдеться про Районну Кредитну Спілку «Гетьман» та Кредитну Спілку «Верховина»

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 2 квітня 2026 року. Підставою стали власні заяви установ, подані в межах спеціального порядку, що діє під час воєнного стану.

Обидві кредитні спілки мали стандартні ліцензії на здійснення діяльності, які передбачали надання фінансових послуг. Зокрема, вони могли надавати кошти та банківські метали у кредит, а також залучати кошти й банківські метали, що підлягають поверненню.

Які показники мали кредитні спілки

Станом на 01 березня 2026 року активи кредитної спілки «Гетьман» становили 4,91 млн грн, що відповідало 0,4% від загального обсягу ринку кредитних спілок. Її зобов’язання становили 1,42 млн грн або 0,2% ринку.

Кредитна спілка «Верховина» мала значно менші показники. Її активи становили 58,73 тис. грн (0,005% ринку), а зобов’язання — 27,51 тис. грн (0,004%).

Як працює особливий порядок під час воєнного стану

Національний банк пояснює, що під час дії воєнного стану кредитні спілки можуть добровільно відмовитися від ліцензії за спрощеною процедурою. Це стосується установ, які мають виключно ліцензію на діяльність кредитної спілки без права надання фінансових платіжних послуг і не мають зобов’язань за вкладами членів.

У такому випадку вони можуть звернутися до регулятора із заявою про відкликання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Відповідний механізм визначений у постанові Правління НБУ №39 від 6 березня 2022 року (зі змінами). Документ регулює діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг у період воєнного стану та передбачає спрощені процедури виходу з ринку.

Таким чином, обидві кредитні спілки припинили діяльність на підставі власного рішення, скориставшись чинним регуляторним механізмом.

Джерело: НБУ.