НБУ відкликав ліцензії у двох кредитних спілок

03.04.2026 18:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії у двох кредитних спілок та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ. Йдеться про Районну Кредитну Спілку «Гетьман» та Кредитну Спілку «Верховина»

Фото: bank.gov.ua

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 2 квітня 2026 року. Підставою стали власні заяви установ, подані в межах спеціального порядку, що діє під час воєнного стану.

Обидві кредитні спілки мали стандартні ліцензії на здійснення діяльності, які передбачали надання фінансових послуг. Зокрема, вони могли надавати кошти та банківські метали у кредит, а також залучати кошти й банківські метали, що підлягають поверненню.

Які показники мали кредитні спілки

Станом на 01 березня 2026 року активи кредитної спілки «Гетьман» становили 4,91 млн грн, що відповідало 0,4% від загального обсягу ринку кредитних спілок. Її зобов’язання становили 1,42 млн грн або 0,2% ринку.

Кредитна спілка «Верховина» мала значно менші показники. Її активи становили 58,73 тис. грн (0,005% ринку), а зобов’язання — 27,51 тис. грн (0,004%).

Цікаве по темі: НБУ змінив процедуру ініціювання платежів у відкритому банкінгу

Як працює особливий порядок під час воєнного стану

Національний банк пояснює, що під час дії воєнного стану кредитні спілки можуть добровільно відмовитися від ліцензії за спрощеною процедурою. Це стосується установ, які мають виключно ліцензію на діяльність кредитної спілки без права надання фінансових платіжних послуг і не мають зобов’язань за вкладами членів.

У такому випадку вони можуть звернутися до регулятора із заявою про відкликання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Відповідний механізм визначений у постанові Правління НБУ №39 від 6 березня 2022 року (зі змінами). Документ регулює діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг у період воєнного стану та передбачає спрощені процедури виходу з ринку.

Таким чином, обидві кредитні спілки припинили діяльність на підставі власного рішення, скориставшись чинним регуляторним механізмом.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував дві фінансові компанії

НБУ схвалив новий план євроінтеграції

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

Джерело: НБУ.

Новини по темі
НБУ змінив процедуру ініціювання платежів у відкритому банкінгу 03.04.2026

НБУ змінив процедуру ініціювання платежів у відкритому банкінгу
Скільки грошей Україна залучила від ОВДП з початку воєнного стану 03.04.2026

Скільки грошей Україна залучила від ОВДП з початку воєнного стану
НБУ оштрафував дві фінансові компанії 01.04.2026

НБУ оштрафував дві фінансові компанії
Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися 31.03.2026

Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися
НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴11 млн 31.03.2026

НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴11 млн
НБУ схвалив новий план євроінтеграції 27.03.2026

НБУ схвалив новий план євроінтеграції

Вибір редакції
Всі
Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

Останні новини
05.04.2026  11:30

Біткоїн чи Ethereum: у чому різниця та що це означає для інвесторів

 05.04.2026  10:00

Доходи держбюджету у березні перевищили план — Мінекономіки

 04.04.2026  14:30

Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру

 04.04.2026  11:30

Чи заборонять в Україні Телеграм — Гетманцев

 04.04.2026  10:00

Скільки український бізнес заборгував перед фінустановами

 03.04.2026  20:00

Українська інвестгрупа Toloka інвестувала у стартапи Y Combinator $2,5 млн

 03.04.2026  19:10

Як змінилися ціни на житло в Україні у 2026

 Всі новини
