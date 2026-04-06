close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ відкликав ліцензії двом небанкам

06.04.2026 19:00
Микола Деркач

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії двом небанківським фінансовим установам на підставі їхніх заяв

Фото: bank.gov.ua

Установам відкликано ліцензії з правом здійснювати діяльність із надання таких фінансових послуг:

  • ТОВ «Райффайзен Лізинг» (ЄДРПОУ 34480657) — фінансовий лізинг;
  • ПТ «Ломбард «Про100Кредит» ТОВ Інтерінвест XXI Століття і Компанія» (ЄДРПОУ 36251671) — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ «Райффайзен Лізинг» та ПТ «Ломбард «Про100Кредит» ТОВ Інтерінвест XXI Століття і Компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 квітня 2026 року.

Нагадаємо, що НБУ зменшив перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити платіжна інструкція, що оформлюється на стороні надавача платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (PISP) у межах відкритого банкінгу. Мета — спростити для користувачів використання послуг у відкритому банкінгу.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ — до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, у лютому — 60.

Крім того, НБУ схвалив новий внутрішній План виконання заходів у сфері європейської інтеграції. Документ об’єднує всі ключові завдання регулятора, необхідні для імплементації права ЄС у фінансовому секторі.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.