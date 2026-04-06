НБУ відкликав ліцензії двом небанкам

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії двом небанківським фінансовим установам на підставі їхніх заяв

Установам відкликано ліцензії з правом здійснювати діяльність із надання таких фінансових послуг:

ТОВ «Райффайзен Лізинг» (ЄДРПОУ 34480657) — фінансовий лізинг;

ПТ «Ломбард «Про100Кредит» ТОВ Інтерінвест XXI Століття і Компанія» (ЄДРПОУ 36251671) — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ «Райффайзен Лізинг» та ПТ «Ломбард «Про100Кредит» ТОВ Інтерінвест XXI Століття і Компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 квітня 2026 року.

Джерело: НБУ.